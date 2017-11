Madagascar: Coopération régionale - Coup de pouce de la Chine à la COI

Observateur auprès de la Commission de l'Océan Indien (COI) depuis 2012, la Chine appuie régulièrement la COI et vient de réitérer son soutien à la coopération régionale à travers un nouveau don de 100 000 dollars.

L'accord de don a été signé le 31 octobre dernier entre l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Maurice, Sun Gongyi et le Secrétaire général de la COI, Madi Hamada. « La COI est devenue aujourd'hui une organisation régionale de plus en plus importante qui jouera à l'avenir un rôle de plus en plus grand dans les affaires régionales et internationales », devait déclarer à cette occasion l'ambassadeur Gongyi.

Pour sa part, le SG de la COI a affirmé que ce soutien renouvelé de la Chine témoigne de l'intérêt de ce pays aux enjeux du développement dans la région de Océan Indien et de l'appréciation positive que porte la Chine sur l'action de la COI. Et à lui de faire part de son souhait de voir en cet accord un prélude à une coopération renforcée de la Chine avec l'organisation afin de faire face ensemble aux grands défis du développement qui se posent aux Etats insulaires de l'Océan Indien et qui influent sur la stabilité à long terme de la région. L'ambassadeur Gongyi est allé dans le même sens en déclarant la Chine prête à continuer à travailler avec la COI pour mettre en œuvre des projets concrets et contribuer au développement des pays membres de la COI.