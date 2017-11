Madagascar: Portrait - Rakotonirina Rega - Rockeur, juge administratif et candidat au Conseil suprême à la Magistrature

Entre la scène et le barreau, il n'y a qu'un pas. En tout cas, pour Rega Rakotonirina ! La plupart ne l'imaginent pas en costume et cravate. Quand il n'est pas sur scène à jouer les rockeurs qui se déchaînent et mettent une ambiance survoltée, Rega revêt pourtant son costume de juge administratif. Entre le droit et le rock, il ne pouvait choisir.

L'homme de droit. En 1999, Rega obtient son diplôme en droit public, option science politique à l'Université d'Antananarivo. Cinq ans plus tard, il concourt à l'Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes et y est admis. Rega fera partie de la deuxième promotion. En 2007, il devient juge administratif, mais ne s'arrête pas là. Le père fondateur de Rheg continue alors sa formation. Il opte cette fois pour la gestion publique à l'Ecole Nationale d'Administration. D'ailleurs, en 2015, il réintègrera ce centre de formation. Cette fois en tant que formateur non permanent. « J'aime partager mes expériences et le peu que j'ai acquis avec les jeunes. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de m'investir dans l'enseignement et l'encadrement, aussi bien de manière officielle qu'officieuse, dans des salles improvisées ». Ambitionnant d'aller encore plus loin, il postule en 2013, à l'ENA Strasbourg et y est admis par voie de concours. Il fera partie de la promotion Jules Verne et obtient à la suite de son cursus le diplôme de cycle international de perfectionnement. Pour l'auteur de « Emmorega », ce n'est toujours pas suffisant. Rega fait effectivement partie de ses hommes qui pensent que la vie est un perpétuel apprentissage. L'année suivante, l'actuel membre du conseil d'administration du conseil national de la concurrence rejoint donc l'université Paris I Panthéon-Sorbonne et intègre par la suite celle de Cergy Pontoise où il décroche son Master en relations internationales et actions à l'étranger. Aujourd'hui, il se prépare à une autre étape de sa vie.

CSM. Ambitionnant d'aller le plus loin possible dans sa carrière de magistrat, l'actuel conseiller au Conseil d'Etat de la Cour suprême de Madagascar est en course pour un poste plus important. Rega Rakotonirina se porte effectivement candidat aux élections pour devenir membre du Conseil Supérieur de la Magistrature. « Je compte mettre à profit les expériences que j'ai acquises au cours de ma carrière. Je vais apporter mes idées par rapport au besoin de mettre en phase la magistrature avec ce monde en pleine mutation. Mais comme il s'agit d'un mandat de représentation, je vais surtout me focaliser sur les attentes de mes collègues pour mieux les véhiculer et les valider au sein des instances et organisations, sinon au conseil où je siègerai si je suis élu. En attendant, ma devise reste simple 'servir sans être asservi ».