Madagascar: Orange Solidarité Madagascar - Des matériels et accessoires pour un centre de formation

L'association Orange Solidarité Madagascar s'associe à nouveau avec l'ONG Terre des Enfants Madagascar pour soutenir les sections de formation du Centre « Femmes A Venir » de Toamasina. Josie Randriambeloma, présidente d'Orange Solidarité Madagascar, a ainsi remis divers matériels et accessoires au centre de formation ce 31 octobre 2017, à Toamasina. Inauguré en 2012 par Terre des Enfants et Orange Solidarité Madagascar, le centre de formation « Femme A Venir » forme en enseignement général et en formation professionnelle (couture, broderie, cuisine, pâtisserie, activités sanitaires et sociales) des jeunes filles de 14 à 16 ans. Il prépare des jeunes filles à entrer dans le monde du travail et leur donne la possibilité de s'initier à l'informatique.

Soutien. La majeure partie des apprenants du centre de formation sont des jeunes filles défavorisées de Toamasina, des jeunes filles qui ont quitté précocement l'école, ou encore des mères célibataires.

« Le centre « Femme A Venir » de à Toamasina est l'un des projets auquel Orange matérialise son soutien à l'éducation des femmes. Chez Orange, nous croyons fermement à la citation : « éduquer un garçon c'est en faire un homme, éduquer une fille c'est en faire une nation » » explique Josie Randriambeloma. En 2009, Orange s'est déjà associée à Terre des Enfants. Un élan de solidarité des salariés de la Direction Vente et Distribution d'Orange de plusieurs régions en France a permis à travers l'opération « Trousses de l'espoir » de soutenir les écoliers malgaches. L'opération consistait à offrir aux enfants défavorisés des trousses d'écolier (avec des crayons, stylos, règles... ) et de toilettes (contenant du savon, du dentifrice... ) pour améliorer leur quotidien d'élèves et d'enfants.

Orange Solidarité Madagascar au service de la Communauté malgache

10 milliards Ar. Depuis 2011, plus de 500 infrastructures sociales de base ont été réalisées dans les 22 régions de Madagascar grâce à Orange Solidarité Madagascar. Plus de 10 milliards d'ariary ont été investis dans les domaines d'intervention des actions de mécénat, plus de 50 000 enfants scolarisés.

L'association apporte son appui à des projets leviers de développement principalement dans le domaine de l'éducation, de la culture et de la santé, à travers des appuis financiers, des actions de bénévolat ou de dons. En œuvrant pour la lutte contre la fracture numérique, Orange Solidarité Madagascar ambitionne de mettre les technologies au service de la population afin de contribuer au désenclavement éducatif et culturel.

Partager :

Imprimer

WhatsApp

E-mail