Madagascar: Faniah - Un album entre soul et fusion

Faniah présentera officiellement son premier album « Lavitra ahy » le 25 novembre à l'Hôtel de Ville Analakely.

Fin du suspens ! Après plus d'un an de va-et-vient en studio et des heures et des heures de travail et d'acharnement, Faniah annonce la sortie de « Lavitra ahy ». Ce premier album sera officiellement dans les bacs le 25 novembre prochain.

Un slow enivrant, fleurant bon le soul ! C'est le titre avec lequel Faniah a décidé de titiller la curiosité des mélomanes. Un aperçu qui donne l'eau à la bouche et l'envie d'en savoir davantage sur cet album tant attendu. Avec ce premier morceau dévoilé au grand jour, qu'elle a décidé d'intituler « Lavitra ahy », la chanteuse rafraîchit la mémoire et rappelle quelle excellente chanteuse et interprète elle est. On la découvre également auteure et compositrice. Car oui, Faniah n'est pas seulement « la chanteuse », elle a été à la tête de toutes les opérations. « J'ai écrit, composé et arrangé bon nombre des titres. J'ai également suivi et chaperonné toutes les étapes : de l'arrangement, passant par les prises de son aux réalisations finales de l'album ». Elle a même campé le rôle de scénariste et de réalisatrice (pour le clip de « Lavitra ahy »).

Comme on ne change pas une formule qui gagne, Faniah, cette fois encore, a collaboré avec d'autres artistes. « Rado Manantsoa, Fanja Andriamanantena, Andry Mika, sans oublier son père Mamy Ramalanjaona m'ont ainsi fait don de leurs œuvres. On a également repris 'Mandrakizay', un titre écrit et composé par Rolf que je chantais déjà en 2003 ». Pour l'accompagner dans cette aventure, Faniah s'est entourée des meilleurs : Andry Mika au clavier, trombone et melodica, Ranto Rakotomalala à la basse, Benkheli à la guitare, Josia à la batterie, Anjaniony au saxophone et Tsanta à la trompette. Le chœur a été assuré par Jessica Mia et Toubih Rands.

Le déclic. Du rêve à la réalité ! Comme bon nombre de petites filles, Faniah, dans son enfance, se voyait devenir une grande chanteuse. Elle tente sa chance dans « Pazzapa ». Une belle aventure qui lui a permis de vivre une expérience inédite et enrichissante. La jeune demoiselle qu'elle était à l'époque flirte alors avec la scène et la célébrité. Cette belle parenthèse se ferme malheureusement vite. La jeune femme n'en démord pas pour autant. Les années passent. Elle se concentre sur ses études et sa vie personnelle et continue de chanter. Mais cette fois, loin des projecteurs. En 2016, Faniah renoue avec la scène. Pas de compositions personnelles pour l'instant. Juste des « covers » ! Elle fait mouche.

Sa reprise d'Alicia Keys marquera tous ceux qui assistent à ses représentations au Café de la Gare. Elle voulait retenter l'expérience, cette fois avec du Beyoncé, mais se ravise. « On m'a conseillée de me concentrer sur mes chansons. Je me suis dit pourquoi pas ? ». En 2016 vint donc le déclic. Déterminée à poursuivre son objectif, celui de sortir son propre album, Faniah se met à pied d'œuvre. « Nous avons débuté l'aventure en juillet, enchaîné avec les prises le mois suivant, vu et revu tout ce qu'il y avait à corriger ». Aujourd'hui, Faniah et son équipe s'apprêtent à dévoiler aux mélomanes le fruit d'un long travail acharné. Ils retrouveront les mélomanes à l'Hôtel de Ville le 25 novembre pour la présentation officielle de « Lavitra ahy ».

Mahetsaka

