Tunisie: Ali Boumnijel approché

Conjointement à la quête d'un «head coach» de renom, un intérêt non moins important est accordé au profil de l'assistant du futur homme fort de l'Etoile, où plusieurs noms ont été évoqués --certains n'ont pas hésité à se montrer d'une manière ou d'une autre candidats à ce poste.

Cependant, la piste la plus sérieuse ces dernières heures et qui commence à faire l'unanimité d'une frange importante du cercle de l'Etoile, est celle menant à l'ancien capitaine de notre team national et l'un des artisans de l'unique sacre continental en 2004, le fortement respecté Ali Boumnijel qui jouit d'une grosse considération auprès du public étoilé et qui dispose, de surcroît, de la plus haute qualification française en matière de diplôme d'entraîneur.

Il sera également en charge des gardiens de but de l'équipe si bien évidemment un terrain d'entente sera trouvé entre les deux parties ; quoique dans une récente discussion qu'on a eue avec «Sid Ali» --pour les intimes--, ce dernier n'est nullement intéressé par un statut de second et préfère postuler pour le rang de «head coach» . Affaire à suivre...

Le spleen de Maraii !

De sources proches, l'attaquant égyptien Amrou Maraii ne se sent vraiment pas à l'aise dans l'ambiance actuelle du club, lui qui n'a pas hésité à exprimer sa profonde déception de ne pas avoir été titularisé face à Al Ahly, d'autant plus qu'il avait une envie féroce de réussir un coup d'éclat face à la formation cairote. De plus, d'après ces mêmes sources, Maraii est affecté par le manque de cohésion du groupe et de l'ambiance tendue au sein des vestiaires, une donnée réellement inhabituelle du côté de l'Etoile. A cet égard, c'est bel et bien l'un des chantiers majeurs sur lequel le nouvel establishment devra se pencher au plus vite afin de redresser la barre à ce niveau.

Acosta partant

S'il y a vraiment une certitude côté départ, c'est de toute évidence et à l'unanimité celle ayant trait à l'attaquant brésilien Diogo Acosta qui ne plaît pas du tout au premier responsable en matière de recrutement et de gestion d'effectif, Zoubeir Baya, qui a ardemment recommandé le départ de Acosta lors du prochain mercato hivernal.