Tunisie: Maâloul récupérable ?

Que la soirée du 11 novembre 2017 reste à jamais gravée dans les mémoires. Pour ce faire, on compte sur les joueurs pour allier résultat et manière, mais aussi sur la présence du public pour que la fête soit complète. C'est tout le mal qu'on souhaite à notre équipe nationale !

Notons que la vente des billets à Tunis débutera lundi prochain et se prolongera jusqu'à la veille du match. Pourvu que le public soit au rendez-vous et vienne en grand nombre.

Dans cette perspective, la vente des billets a débuté dans les régions et se poursuivra jusqu' à ce dimanche. Les supporters résidant dans les régions, et désirant se rendre le 11 novembre prochain au stade de Radès pour assister au match Tunisie-Libye, n'ont qu'à se rendre aux sièges de leurs ligues régionales respectives.

Au fil des jours, le groupe prend de plus en plus forme. Mercredi dernier, Aymen Ben Amor a repris les entraînements, même s'il s'est contenté de faire des tours de piste. Il devrait être fin prêt pour le match.

