Tunisie: Quand la cigarette tunisienne fait défaut

Le constat est là, et ce sont des efforts à encourager vu leur incidence sur l'économie du pays, mais aussi le chemin qu'il ouvre devant la Régie nationale des tabacs et des allumettes (Rnta) pour qu'elle puisse reconquérir le marché de la cigarette «légale» et renflouer, ainsi, les caisses de l'Etat.

Par contre, la réalité du terrain ne semble pas nous montrer que la baisse des cigarettes de contrebande a des répercussions positives sur le prix de la cigarette «légale».

Ainsi, si les prix de vente d'un paquet de «20 Mars inter» est annoncé à 2 dinars 850 par le ministre des Finances, on le retrouve sur le marché à plus de 4 dinars. Certains se posent la même la question, mais où est donc le tabac tunisien ? Bien entendu, il y a l'hypothèse des intermédiaires, mais ce n'est pas tout, puisque certains médias ont parlé d'une pénurie de tabac tunisien. On croit savoir que le fournisseur actuel de filtres pour la Rnta serait incapable de couvrir la totalité du marché. Pourquoi dans ce cas ?

Une incapacité qui, on croit le savoir aussi, laisserait la Rnta sans stock de filtres, et cela se comprend peut-être, puisque la Régie a actuellement un seul sous-traitant pour les filtres, alors qu'elle en avait deux. Est-il vrai que la capacité de production d'un million de paquets par jour est descendue à 500.000? Par quoi expliquer ce manque à gagner dans ce cas?

Nous avons contacté la Rnta en espérant avoir des réponses à nos interrogations. On nous a promis de nous rappeler, mais sans suite jusqu'à la rédaction de cet article. Même si notre requête demeure sans réponse, nous espérons ardemment que la baisse de la contrebande de cigarettes profitera à notre économie et que la Rnta pourra rebondir de toutes ses forces.