Cameroun: Lutte contre la déforestation - Le PNDP appuie des communes

La composante REDD+ est constituée d'activités visant à booster le développement local et à améliorer significativement les conditions de vie des populations à la base. Grâce au financement C2D, le PNDP y apporte une contribution d'environ 1,4 million d'euros, soit 850 millions de F pour les cinq projets retenus pour des besoins estimés à plus de 18 millions d'euros donc, 12 milliards de F pour 30 ans répartis en six phases de cinq ans. Compte tenu du gap entre le financement mis à disposition par le PNDP et celui qui est nécessaire à la bonne réalisation de la composante REDD+, Alphonse Boyogueno a invité les autres partenaires techniques et financiers à, « se mettre aux côtés du PNDP pour mieux le soutenir dans la recherche des financements additionnels au profit des communes bénéficiaires afin d'accroître l'impact global des opérations pilotes. »

A ce jour, explique Alphonse Boyogueno, coordonnateur national par intérim du programme, cette composante a permis en outre l'appui à l'élaboration de cinq études de faisabilité couvrant cinq zones agro-écologiques dans les communes de Lagdo (Nord), Yoko (Centre), Pitoa (Nord) et les groupements de communes Bangangté-Bana-Bangou (Ouest) et Tiko-Limbe (Sud-Ouest).

Au-delà des activités classiques d'appui au processus de décentralisation au Cameroun, le Programme national de développement participatif (PNDP) met en œuvre depuis 2014, une composante Réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD+), sur financement du Contrat de Désendettement et de Développement (C2D) à travers l'Agence française de Développement (AFD).

