Afrique Centrale: Occident - Le gendarme et la cible

Les Occidentaux sont particulièrement visés par les terroristes auxquels ils donnent une réplique conséquente.

La menace Cela fait des décennies que l'Occident fait face au terrorisme. Des divergences idéologiques et religieuses en ont fait la cible d'extrémistes de tous bords. Mais très vite, le phénomène s'est cantonné en une guerre de civilisation entre l'Occident essentiellement chrétienne et des extrémistes musulmans. Ce sont en effet ces derniers qui constituent l'essentiel de la menace qui pèse sur les intérêts occidentaux aux quatre coins du globe. Car, il faut relever que le péril terrorisme n'est pas circonscrit à un territoire, mais partout où des intérêts occidentaux sont effectifs. Dans leur croisade contre l'Occident, les terroristes cherchent sans cesse à marquer les esprits par leurs actes. Et la violence aveugle qui s'en suit a culminé avec les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis qui ont fait plusieurs milliers de morts et qui ont constitué une véritable déclaration de guerre. Certes avant 2001, il y avait déjà eu des attentats terroristes, mais jamais de cette envergure- là. Les attentats de 2001 ont révélé la nébuleuse terroriste Al Qaida d'Oussama Ben Laden. Depuis lors, le « syndicat du crime » a vu émerger Daech, AQMI, AQPA, Al Nosra, etc. Et de Londres à New York, de Paris à Berlin, de Madrid à Bruxelles, les terroristes frappent.

Les moyens Chaque fois qu'un pays a été frappé, les autorités ont pris les mesures nécessaires pour apporter une riposte conséquente. C'est ainsi que quelques semaines seulement après les attaques du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, le 7 octobre 2001, avait lieu la première frappe américaine en Afghanistan, fief supposé des terroristes d'Al Qaida. La traque de son chef, Oussama Ben Laden a été méthodique et a abouti 10 ans plus tard en 2011 à son élimination physique. En France, les attentats de Paris, au Bataclan en 2015 ont donné lieu à une chasse à l'homme de quelques jours qui a permis pour l'essentiel d'éliminer les suspects, ou de les arrêter. Du reste, rarement, les auteurs des attentats n'ont échappé aux représailles. Certains sont bien restés hors d'atteinte pendant de longs mois, mais ils ont fini par être neutralisés. Pour obtenir ces résultats, les gouvernements ne lésinent pas sur les moyens et toutes les forces vives du pays sont généralement mises à contribution. Au cours des 15 dernières années l'Occident a dépensé des milliards de dollars dans la lutte contre le djihadisme global.

La mobilisation Face au terrorisme, un élan de solidarité naturelle est constant entre les principales capitales occidentales. Elles n'hésitent pas à faire fi de leurs divergences politiques, de leurs convictions idéologiques, ou de leurs intérêts économiques pour juguler ensemble la menace. Généralement tous les mécanismes de coopération policière et judiciaire sont mis en branle pour traquer les terroristes. A une échelle plus large, peuvent se constituer de véritables coalitions face à un ennemi commun. En septembre 2014, les Etats-Unis ont mis en place une coalition qui compte une soixantaine de pays, dont une quinzaine prennent part aux frappes en Syrie et en Irak contre, les terroristes de l'Etat islamique. Depuis l'engagement de la coalition, des milliers de frappe s ont visé des camps de Daech. Et cette organisation terroriste est aujourd'hui sérieusement affaiblie. Pour venir à bout de Daech, la mobilisation a été générale. En dépit de leurs divergences notoires sur la situation politique en Syrie, Américains, Français et Anglais ont combattu parfois en bonne intelligence aux côtés des Russes. Idem en Irak. C'est dans les mêmes conditions que peut se comprendre l'engagement de l'Otan dans plusieurs opérations qui ne sont pas certes toutes liées à la lutte contre le terrorisme. Mais au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, l'OTAN a commencé à prendre des mesures visant à élargir les options disponibles pour lutter contre la menace du terrorisme international. C'est ainsi qu'en octobre 2001, elle a lancé l'opération de surveillance maritime Active Endeavour, axée sur la détection et la dissuasion des activités terroristes en Méditerranée. Cette opération a été remplacée par Sea Guardian en octobre 2016.

Les intérêts Malgré toutes les déclarations de bonnes intentions des différents acteurs internationaux, c'est un secret de polichinelle que leur engagement contre le terrorisme, est proportionnel à la menace qui pèse sur leurs intérêts. Pour le cas de l'Occident, certains analystes mettent en exergue le souci de préserver une civilisation face à une religion, l'Islam, qui dans une interprétation dévoyée, donne à une jeunesse perdue un idéal qu'elle ne trouve pas le monde occidental. Toujours est-il qu'au cours de l'histoire, le terrorisme s'est souvent manifesté sans que l'Islam ne soit en quoi que ce soit concerné. Il a même été quelquefois utilisé et pratiqué par des Etats qui le condamnent, ou qui en sont les victimes. En somme, le terrorisme n'est pas né avec l'Etat islamiste et les autres groupes. Chaque fois que des intérêts divergents sont en jeu, les risques de dérive sont grands...

