Afrique de l'Ouest: Sahel - «Le petit protégé»

Cette partie du continent africain bénéficie, plus que d'autres, des attentions de la communauté internationale.

Une menace réelle Au Sahel, les terroristes opèrent notamment par des attentats, des prises d'otages ou des enlèvements. Leur arsenal est composé, entre autres, des Kalachnikovs, des armes lourdes, des lance-roquettes voire de missiles sol-air. La menace terroriste au Sahel est d'autant plus redoutable que la ceinture sahélienne englobe entièrement ou en partie l'Algérie, le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad et le Cap vert. Mais aussi et surtout les groupes qui y opèrent sont d'autant plus dangereux qu'ils ont pour noms Al Qaida au Maghreb islamique (AQMI), le mouvement islamiste Ansar Dine, et le Mouvement pour l'unicité du jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO). Si ces mouvements lancent , par moments, des attaques contre des Etats de la zone sahélienne comme ce fut le cas de la prise du site gazier d'In Amenas en Algérie du 16 au 19 janvier 2013 à l'initiative de Moktar Belmoktar, c'est au Nord du Mali que ces mouvements terroristes ont fait ressentir leur capacité de nuisance lorsqu'en 2012 , ils ont tenté de déclarer la sécession de ce territoire après avoir récupéré à leur compte la cause de la rébellion touarègue visant l'indépendance de cette partie du territoire malien.

D'importants moyens Les Etats-Unis d'Amérique accordent une aide de 60 millions de dollars au profit de la Force conjointe anti-terroriste G5 Sahel. La France a promis 70 véhicules tactiques et un appui opérationnel aux Etats sahéliens .Pour sa part, l'Union européenne a promis un soutien de 50 millions d'euros.

Une forte mobilisation Ayant perçu les limites du Centre d'état- major opérationnel conjoint (CEMOC) naguère piloté par l'Algérie, les pays sahéliens ont bâti leur coopération anti-terroriste sur des bases efficaces. Ils ont notamment créé la Force conjointe anti-terroriste G5 sahel. Cette force devrait compter 10.000 soldats issus des Etats membres. Le président malien, Ibrahim Boubacar Kéita, n'a pas attendu de disposer de la totalité des moyens pour lancer les activités de l'armée sous-régionale. Il a établi le quartier général de la force conjointe à Sévaré dans son pays et mis à disposition des véhicules militaires. Ce regroupement a vocation à mutualiser les efforts des Etats membres au plan militaire, sécuritaire et du renseignement pour faire face à la montée terroriste. A noter aussi, un appui apporté par l'allemagne à l'armée malienne.

Intérêts Le soutien des bailleurs de fonds à la lutte contre le terrorisme au Sahel n'est pas innocent. Après s'être fortement impliquée dans cette lutte, la France espère l'appui des autres Etats européens en faisant valoir que son engagement militaire protège l'Europe d'une menace terroriste qui proviendrait de la ceinture sahélienne. Il est également clair que la France s'intéresse aussi à cette zone dans l'optique de la protection de ces riches ressources notamment l'uranium du Niger. La présence américaine qui se manifeste notamment par des drones se justifie aussi par la nécessité de contrecarrer le danger terroriste dans la vaste zone sahélienne et par la nécessité de s'intéresser aux atouts économiques de cette zone