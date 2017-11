Tunisie: De Mme Cinéma à l'action culturelle

Il faut dire que son parcours dans cette direction a commencé, il y a 10 ans, quand elle a été chargée, d'abord, de la gestion de la filmothèque et de la coordination avec les associations de cinéma, et ensuite, de la gestion de la participation tunisienne aux festivals internationaux de cinéma, tels Cannes, Berlin, Venise et autres.

Dès 2011, avant même d'occuper le poste de directrice des arts audiovisuels, elle a accompli une mission exaltante en tant que coordinatrice et rapporteuse des réunions de réflexion pour la création du Cnci (Centre national du cinéma et de l'image). Un défi relevé en 2012 et qui a concrétisé le rêve de l'ensemble des professionnels du cinéma.

Emue, Mounira Ben Halima confie

«Je suis fière d'avoir participé à la naissance d'une telle structure que les professionnels, les amateurs et les associations de cinéma appelaient depuis longtemps de leurs vœux».

Et d'ajouter : «Ce qui me ravit, c'est que mon parcours dans la direction des arts audiovisuels m'a permis de collaborer et de coopérer aussi bien avec les cinéastes professionnels qu'amateurs et d'accompagner l'émergence d'une nouvelle génération de cinéastes et de techniciens qui compte plusieurs talents».

Elle a également collaboré avec la Ftca (Fédération tunisienne des cinéastes amateurs), puisqu'elle a été secrétaire-générale du Fifak (Festival international du film amateur de Kélibia), durant cinq éditions. Toutes ces attributions lui ont permis de tisser des liens solides avec toutes les composantes du secteur cinématographique : cinéastes, amateurs et professionnels, producteurs, exploitants de salles, distributeurs, directeurs et organisateurs de festivals de cinéma publics et privés (JCC, Fifej, Fifak, «Doc à Tunis», «Doc-Douz-Days» et autres).

Membre représentant du ministère des Affaires culturelles au sein de la Commission d'aide à la production cinématographique, Mounira Ben Halima continuera à assurer cette fonction pour l'année 2017.

Voilà une expérience qu'elle qualifie de «dense et d'enrichissante» à la tête d'une des directions les plus importantes du ministère. «Une expérience, conclut-elle, que je mettrai à profit dans mon nouveau poste de directrice générale de la direction de l'action culturelle». Bon vent !