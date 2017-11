Cameroun: Une menace planétaire

La multiplication des foyers terroristes à travers le monde suscite une certaine inquiétude.

Corne de l'Afrique Constituée de Djibouti, de l'Erythrée, du Kenya et de la Somalie, cette zone fait régulièrement l'objet d'une instabilité du fait d'une menace terroriste permanente. A la manette, Harakat al-Shabab al-Mujahedin qui signifie «Mouvement des jeunes combattants», couramment appelés «shebabs» ou «chebabs». Fondé en 2006 par Aden Hashi Farah qui tombera en 2008 suite à des frappes américaines, ce groupe promeut le salafisme jihadiste dans le but d'implanter un Etat islamique en faisant appliquer la charia dans la Corne de l'Afrique. Affiliée à al-Qaïda, la mouvance comptait en septembre 2013 environ 5 000 combattants dans ses rangs. Al-Shabab s'illustre par des attentats meurtriers de forte ampleur, à l'instar de celui au camion piégé survenu le 14 octobre dernier à Mogadiscio en Somalie, et qui a fait 358 morts et plus de 200 blessés.

Lac Tchad Cette zone est secouée par Boko Haram, un mouvement insurrectionnel et terroriste qui a vu le jour au Nigéria en 2002 à Maiduguri dans l'Etat de Borno. Créé par Mohamed Yusuf, un prédicateur abattu en 2009, ce mouvement d'idéologie salafiste jihadiste a pour zone d'action le Nigéria, le Niger, le Cameroun et le Tchad. Prônant un islam radical et rigoriste, il a en projet l'instauration d'un califat et l'application de la charia dans ces quatre pays. Le 7 mars 2015, Boko Haram prête allégeance à l'Etat islamique. Un an plus tard, Abubakar Shakau prend les rênes du mouvement avant de se voir écarté en 2016 par l'Etat islamique au profit d'Abou Mosab al-Barnaoui. Mécontent, l'infortuné prend la tête d'une autre branche et la réadapte sous son ancienne appellation, Groupe sunnite pour la prédication et le jihad. Ce mouvement terroriste est à l'origine de nombreux massacres, attentats et enlèvements dans ces quatre pays.

Sahel Le terrorisme dans cette région qui couvre le Mali, le Niger, le Tchad, la Mauritanie et le Burkina Faso est l'œuvre d'une mosaïque de groupes armés. Plusieurs mouvements islamistes aux revendications politico-religieuses sèment la terreur dans cette partie du continent à travers des attentats, des prises d'otages et des braquages. Le plus représentatif qui y pullulent depuis les années 2000 sont Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) qui a formé une alliance avec deux autres groupes jihadistes locaux : le groupe malien Ansar-Dine et l'algérien Al-Mourabitoune. Daech y est représenté par l'«État islamique dans le Grand Sahara », qui opère au Niger, Mali et Burkina Faso. Le Mouvement national de libération de l'Azawad (MNLA) qui se veut plus politique qu'idéologique, réclame l'autonomie du nord du Mali.

Occident Malgré les grands moyens dont il dispose pour contrer la menace, l'Occident est devenu une cible privilégiée de cet ennemi invisible. Après la proclamation le 29 juin 2014 du «Califat» de l'Etat islamique, pas moins d'une cinquantaine de pays occidentaux ont fait les frais d'attaques terroristes. Selon un rapport baptisé «Djihadiste de la porte d'à côté. Radicalisation et attaques djihadistes en Occident», fruit d'une recherche approfondie dans le cadre du Programme sur l'extrémisme de l'université George Washington de l'Institut pour les études de politique internationale (ISPI) de Milan et du Centre international pour le contre-terrorisme de La Haye, ces attaques ont fait près de 400 morts. La France a été le pays le plus touché avec 17 attaques, suivie des Etats-Unis avec 16 attentats et de l'Allemagne 7 attaques.

Asie L'Ouzbékistan est présenté comme étant le principal foyer du terrorisme dans ce continent. En 1991 lors de son indépendance, nait un mouvement islamique radical sous le nom de Mouvement islamique d'Ouzbékistan (MIO) qui va s'étendre en Asie au fil des années en plusieurs mouvances disparates. Après plusieurs actions d'éclats, nombre de combattants du MOI vont rejoindre les talibans en Afghanistan et prêter allégeance au groupe terroriste Daech en 2015. Plusieurs de ses cadres ont également occupé des postes de responsabilité au sein d'al-Qaïda. Ce pays est présenté comme étant le plus grand pourvoyeur des filières jihadistes en combattants qui vont opèrent aussi bien en Syrie, en Irak, en Turquie et en Occident.

