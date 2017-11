Cameroun: Transport interurbain - Le rappel à l'ordre du ministre

Car il est urgent de renforcer la sécurité des usagers. Pour y parvenir, le ministre a exigé la mise en conformité des agences illégales, la mise en place d'un planning de rotation des chauffeurs pour permettre un repos systématique après un temps de conduite raisonnable. Surtout que « d'après une étude scientifiquement menée, 70% des accidents de la circulation sont attribués aux causes humaines, notamment aux conducteurs, 20% au mauvais état des véhicules et 10% à la qualité des infrastructures routières », a souligné le ministre. Le recyclage systématique de tous les conducteurs ainsi que le passage systématique des véhicules au contrôle technique périodique leur ont été prescrits entre autres.

C'est un véritable rappel à l'ordre qu'a fait le ministre des Transports, Edgard Alain Mebe Ngo'o à l'endroit des promoteurs des agences de transport interurbain hier à Yaoundé. Ceci à cause de la recrudescence des accidents de la circulation observée ces derniers mois. Pour y remédier, le ministre a décidé de remettre les pendules à l'heure pour inverser la courbe des accidents, surtout quand on sait qu'au cours du seul mois d'août, ces hécatombes ont fait 117 morts. Et ceci ne sera possible que si tous les acteurs du secteur du transport routier interurbain jouent leur partition. C'est dans cette optique que le chef de département ministériel a entamé à cette occasion, une sérié d'audiences avec ses partenaires du secteur des transports routiers. Les premiers sur la liste étaient les promoteurs compagnies qu'Edgard Alain Mebe Ngo'o a rencontrés pour débattre du sujet afin de trouver des esquisses de solutions.

