Cameroun: NBA - Embiid, Mbah à Moute et Siakam ont repris

Comme la saison dernière, trois Camerounais évoluent dans le célèbre championnat nord-américain de basketball.

Joël Embiid sera très attendu durant cette nouvelle saison de NBA. Normal, lorsqu'à 23 ans, on paraphe une prolongation de contrat de 148 millions de dollars (soit 82 milliards F) étalés sur les cinq prochaines années avec les Sixers de Philadelphie. Un deal en or conclu par l'intérieur camerounais qui constitue un record pour un basketteur africain. Le pivot devra enfin faire preuve de régularité. Lui qui ne compte qu'une trentaine d'apparitions depuis son arrivée en NBA en 2014. La faute à des pépins physiques à répétition. Frustré cette saison de ne pas disputer les fameux back-to-back (deux matchs disputés en deux jours par une équipe) sur décision du staff technique de Philadelphie, il s'est pourtant distingué mercredi dernier face aux Hawks d'Atlanta. «The process» (son surnom) a contribué à la victoire des Sixers 119-109 en inscrivant un double-double constitué de 21 points, 12 neuf rebonds et délivré six passes.

Ce samedi, il est fortement pressenti pour figurer dans le cinq majeur des Sixers face aux Pacers d'Indiana. Durant la même soirée, le plus ancien des Camerounais de NBA, Luc Mbah à Moute, mettra en exergue ses qualités défensives au service des Rockets de Houston, sa nouvelle écurie. Très épanoui à 31 ans, il figure parmi les piliers de l'ambitieuse formation texane depuis le début de saison. Lors de sa dernière sortie face aux Knicks de New York, l'ancien sociétaire des L.A. Clippers, a enregistré en 24 minutes de jeu : 10 points, neuf rebonds et trois interceptions. Le troisième mousquetaire, Pascal Siakam quant à lui gagne en maturité dans la ville canadienne de Toronto. En cinq matchs disputés, l'ailier passe en moyenne 17,2 minutes sur le parquet. Ces statistiques sont solidifiées par 9,6 points marqués et 3,6 rebonds par match. Samedi, il se déplace avec ses coéquipiers dans l'Utah pour une opposition face aux Jazz.