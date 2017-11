Tunisie: Les raisons d'un échec

Pourtant, l'échéance a été programmée depuis longtemps et tout aurait dû être pris en compte pour préparer ces jeunes karatékas dans les meilleures conditions.

Que s'est-il donc passé réellement ? Jusqu'à quand allons-nous prendre notre mal en patience pour voir enfin nos équipes nationales (les seniors dernière place avec 0 médaille en Autriche, les jeunes 0 médaille aux championnats méditerranéens et 0 médaille au Mondial et non classés) atteindre un palier supérieur ?

On veut que nos jeunes karatékas atteignent dans un premier temps un haut degré de compétitivité sur le plan africain pour occuper, par la suite, une place respectable sur l'échiquier international.

Avec 0 médaille, nos karatékas ont été fragiles et non compétitifs, alors que la FTK doit vite redresser la barre.

Il y a quelques années, le karaté tunisien avait été supérieur à ceux égyptiens, marocains, algériens et autres sénégalais. Mais, maintenant, les Egyptiens sont devenus des champions du monde et futurs olympiques. Il se sont classés lors du dernier Mondial derrière le Japon (10-1-7- avec 8 or, 3 argent et 7 bronze).

Les déceptions se suivent et se ressemblent au niveau du karaté tunisien. La tutelle devra intervenir pour sauver ce sport martial qui n'a cessé de chuter.