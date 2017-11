Angola: La pluie de mercredi soir fait deux morts à Luanda

Luanda — La pluie qui est tombée dans la nuit du mercredi sur la capitale angolaise a causé la mort de deux personnes dans la municipalité d'Icolo et Bengo et la destruction de neuf maisons à Boavista (Ingombota) et Funda (Cacuaco).

Ces données ont été divulguées jeudi à la fin d'une réunion d'urgence du gouvernement provincial de Luanda, dirigée par le gouverneur Adriano Mendes de Carvalho, où les dégâts des inondations ont été évalués.

Il y a eu également des inondations de maisons dans les municipalités de Luanda, Kilamba-kiaxi, Belas, Viana, Talatona, Cazenga et Cacuaco.

Le document souligne également que, en dépit des mesures en cours pour le nettoyage des fossés de drainage et la collecte des déchets, il est nécessaire de mobiliser des ressources financières et matérielles, dans le cadre des mesures contenues dans le plan directeur métropolitain de Luanda, ainsi que l'exécution des projets déjà identifiés.

Les autorités provinciales exhortent les citoyens à cesser de construire dans des zones jugées à risque et recommandent l'engagement des administrateurs municipaux et des structures techniques pour mobiliser des ressources, afin de faire face à des situations plus graves.

Les pluies ont duré environ deux heures et provoqué des perturbations dans la circulation routière, des embouteillages et la panne de voitures en raison de la quantité d'eau dans les principales voies d'accès au centre-ville et à la périphérie.

Avec plus de six millions d'habitants, la capitale angolaise comprend neuf municipalités, à savoir Luanda, Cacuaco, Cazenga, Viana, Kilamba-Kiaxi, Talatona, Belas, Icolo e Bengo et Quiçama.