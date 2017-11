Afrique: Le Clos, Osman - L'Afrique à l'honneur aux ACNO Awards 2017

L'ACNO (Association des Comités nationaux Olympiques) était en Assemblée générale du 31 octobre au 2 novembre à Prague en République Tchèque.

Jeudi, le dernier jour a été l'occasion de récompenser les meilleurs athlètes de l'année lors des ACNO Awards.

Sur le continent africain, l'Egyptienne Farida Osman et le nageur sud-africain, 4 fois champion du monde, Chad Le Clos sont respectivement athlète féminin et masculin de l'année.

Athlète féminin en Afrique 2017: Farida Osman (Egypte)

Athlète masculin en Afrique 2017: Chad Le Clos (Afrique du Sud)

Athlète féminin des Amériques 2017: Yulimar Rojas (Venezuela)

Athlète masculin des Amériques 2017: Trinidad and Tobago 4 x 400 team

Athlète féminin en Asie 2017: Yu Song (Chine)

Athlète masculin en Asie 2017: Mutaz Essa Barshim (Qatar)

Athlète féminin d'Europe 2017: Sarah Sjöström (Suède)

Athlète masculin d'Europe 2017: Marcel Hirscher (Autriche)

Athlète féminin en Océanie 2017: Sarah Goss (Nouvelle Zélande)

Athlète masculin en Océanie 2017: Robbie Manson (Nouvelle zélande)

Des récompenses individuelles ont été également décernées

Performance de l'année: Nadia Comaneci (Roumanie)

Mérite pour la carrière: Julio Maglione (Uruguay)

Contribution au Mouvement Olympique: Michael Fennell (Jamaique)

1st #ANOCAward winner of the night is @FaridaOsman! Congratulations to Farida who has been awarded Best Female Athlete from Africa @fina1908 pic.twitter.com/QUkkSnjlle

-- ANOC (@ANOC_Olympic) 2 novembre 2017