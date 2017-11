Sénégal: Toulouse - Convoité, Issa Diop n'est pas pressé

Issa Diop n'est pas pressé. Elément clé de l'effectif de Toulouse, le défenseur d'origine sénégalaise fait un très bon travail avec le club de Ligue 1 depuis quelques saisons.

Et ses prestations ne laissent pas indifférents plusieurs clubs européens. Si Chelsea s'est entre temps intéressé à lui, d'autres formations à l'instar de Monaco et Leipzig le suivent également de très près. Mais pour le moment, Issa Diop ne veut pas se laisser aller et se concentre sur sa carrière au TFC.

« À terme, je sais que ma progression passera par un départ, mais j'ai encore le temps d'y penser. Ça fait toujours plaisir de voir que des clubs prestigieux s'intéressent à vous, mais je ne me suis pas posé plus de questions que ça. L'intérêt de Monaco et Leipzig ? Oui, ça faisait partie entre autres des clubs qui se sont manifestés, mais ça ne m'a pas dérangé de rester et ça n'a pas non plus changé ma façon d'être. Encore une fois, j'ai le temps », a-t-il confié dans une entretien avec L'Equipe.