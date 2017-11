Cote d'Ivoire: Centrale thermique d'Azito - Zéro accident de travail en dix ans

Ce rapatriement a été rendu possible grâce à l'appui de l'Organisation internationale pour… Plus »

Pour Honorat Boua, directeur général d'Azito O&M, l'enjeu de la cérémonie des « 10 ans sans accident de travail » est de célébrer l'excellence en sécurité. « Chaque jour, une vie qui est préservée est essentielle pour nous (... ). Aujourd'hui, nous sommes à une étape qui nous permet d'atteindre un niveau de performance sécuritaire à deux chiffres. Il est donc bon de marquer un arrêt pour regarder dans le rétroviseur et voir tout ce qui a marché ou non. Mais surtout pour prendre de nouveaux engagements pour l'avenir », a soutenu le patron de la société de production d'électricité.

Pour célébrer cette performance, Azito O&M, la société d'exploitation et de maintenance de l'entreprise, a organisé vendredi dernier, une cérémonie en l'honneur des acteurs. « 10 ans de travail sans accident, c'est le résultat d'efforts conjugués des prestataires des services permanents, occasionnels, des visiteurs, des fournisseurs et du personnel d'Azito O&M, qui ont décidé de ne pas perdre la vie, mais de la gagner par le travail », a relevé Annick Kouadio.

