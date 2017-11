Cote d'Ivoire: Echos du Palais - Néblé se mélange dans des câbles électriques et se retrouve à la Maca

Ce rapatriement a été rendu possible grâce à l'appui de l'Organisation internationale pour… Plus »

Chaque jour, le scenario se répète. Une fois, le vieil homme veut faire des emplettes, on lui dit que ses billets sont faux. Ne comprenant pas grand-chose, il se confie à un gérant de cabine téléphonique et explique les achats répétés de Koutouan. Ce jeune homme de bonne volonté redouble de vigilance. Quelques jours après, le malfrat, ne se doutant de rien, revient à la charge. Il est maîtrisé. A la barre, il explique que les billets lui ont été remis par un ressortissant ghanéen qui lui a promis une récompense s'il atteignait un certain montant. Reconnu coupable de distribution de faux billets, le parquet a requis 5 ans de prison ferme contre Koutouan Manglé Louis « La Bceao » ambulante. Il a été condamné à deux ans de prison ferme et à un million de francs Cfa.

Audacieux et sans cœur, c'est ainsi qu'on peut décrire Koutouan Manglé Louis, ce jeune poursuivi pour la distribution de faux billets de banque. Appartenant à un réseau de malfrats, le prévenu a choisi de ne fournir aucun effort pour écouler ses faux billets. En fait, le vieux D.M, un malade auditif avec un débit langagier difficile, tient une boutique dans le quartier. Le premier jour, Koutouan se présente avec un billet de 10.000 Frs Cfa pour s'acheter six morceaux de savon de 400 frs cfa, soit 2400 Frs cfa. Il repart avec la monnaie. Ayant réussi ce coup d'essai, la boutique du vieux devient son lieu de « travail ».

Diakité Moussa, se disant mécanicien, est en réalité un fieffé voleur. Déjà condamné pour palabre, Diakité est retourné en taule cette fois pour tentative de vol. Le jour des faits, le prévenu se balade comme un honnête citoyen dans un quartier, loin de chez lui. En réalité, l'homme était en repérage pour passer à l'acte. Un portail ouvert attire son attention. Diakité marque une légère halte, le temps de s'assurer qu'il n'est pas suivi. Il s'introduit dans domicile qui est effectivement vide. Il sort l'arrache-clou caché dans son petit sac en bandoulière. Dès qu'il engage son « travail », malheur pour lui et bonheur pour les habitants, dont un surprend Diakité. « J'étais dans la cour, mais je n'ai même pas eu le temps de voler... », se défend le prévenu. Qui ne manque pas d'arracher des rires à la salle d'audiences. Le procureur requiert 10 ans contre le malfrat. Le tribunal lui permet six mois au frais.

Cherchant certainement une cible à dépouiller, Néblé tombe sur un véhicule de la Cie garé en bordure de route, alors que les agents sont occupés à travailler dans un domicile. Il approche, soustrait frauduleusement un rouleau de câble et court le cacher sous un véhicule dans un garage. Une dame qui a tout suivi alerte discrètement les agents de la Cie qui mettent le grappin sur le délinquant. « J'ai un ami qui m'a offert une nouvelle chaussure, je la contemplais quand des bandeaux me sont tombé dessus », tente de se défendre Néblé, à la barre. Il est vite confondu par des témoins. Reconnu coupable de vol portant sur divers objets, Néblé Simplice a été condamné à 12 mois de prison ferme.

