Cote d'Ivoire: Ligue 1 - Duel des promus entre Bassam et Bouaké

Les Insulaires qui ont fait les frais du réveil de l'Asec, la semaine dernière, veulent rectifier le tir et se remettre dans la dynamique de la victoire. Une victoire de l'entraîneur Boudo Mory et ses joueurs, neuvièmes à l'issue de la 3e journée, leur permettra de remonter au classement. Un match également sur fond de revanche pour Bouaké Fc qui avait été battu en finale de la Ligue2 par Bassam (1-0).

En deux sorties, les protégés du président Issa Diabaté totalisent 6 points et occupent une honorable 5e place devant des favoris comme le Wac (6e), l'Asec (7e) et l'As Tanda (11e). Les joueurs du coach Kouadio Aka veulent poursuivre sur leur lancée. Lors de leur dernière sortie au stade Robert Champroux, Ladji Tiézan, Bakayoko Adama et leurs coéquipiers avaient séduit, malgré leur défaite face à l'Africa (0-2). L'Usc Bassam est avertie.

