Sénégal: La Sénégalaise Thiané Diagne à la conférence des femmes de la Francophonie

Dans le secteur de la mode, comme ailleurs, la formation est l'une des grandes priorités pour les femmes africaines, selon Thiané Diagne : « Dans mon secteur, qui est la mode, l'urgence est de pouvoir faire des formations. Après, il faudrait revoir aussi les politiques de diffusion et en ce moment, cela veut dire faire des formations en marketing digital, car actuellement rien ne se fait sans le numérique. Là, je viens tout juste de finir un module organisé par l'Organisation internationale de la Francophonie au Sénégal sur Inscape, un logiciel de dessin. Avec 12 autres créateurs, c'est formidable, car avant on faisait que nos dessins au crayon. »

Pour elle, son succès s'explique aussi, car la place de la femme évolue dans la société africaine : « Les choses changent dans la mesure où il y a peut-être 20 ans, nos mamans faisaient toujours beaucoup de travail, mais c'était surtout reconnu comme un travail domestique. A l'heure actuelle, les femmes sont en train de s'organiser. Les structures et les groupes sont beaucoup plus formalisés. Elles sont devenues des cheffes d'entreprise, elles gèrent leur business. Elles le faisaient aussi avant, mais de manière informelle. »

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.