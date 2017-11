Gabon: Airtel soucieux de satisfaire sa clientèle, baisse les prix des forfaits internet 4G et améliore la qualité des services

« La modernisation du réseau vise à terme l'amélioration de la qualité des services internet sur toute l'étendue du territoire national, notamment la couverture effective de la 3G et 4G » dixit le Directeur Marketing d'Airtel Gabon. L'opérateur économique de la téléphonie mobile Airtel Gabon marque un point de plus.

Airtel Gabon place ses clients au cœur de toutes ses activités en baissant les tarifs de ses forfaits internet 4G, en modernisant t optimisant continuellement son réseau. L'innovation est omniprésente et toujours orientée dans le soucis de répondre aux besoins de nos clients, c'est notamment le cas d'Airtel Money qui offre sans cesse des services dont le but est d'accompagner et faciliter la vie de nos abonnés. Ce sont là, quelques objectifs exprimés et visés par l'opérateur économique de la téléphonie mobile, lors des échanges entre la presse et Cyril ONDZIGUI, Directeur Marketing d'Airtel Gabon, qui a répondu à sa sollicitation, ce jeudi 2 novembre 2017 à Libreville.

Sollicité par quelques médias pour comprendre la politique commerciale de l'opérateur économique de la téléphonie mobile, Airtel Gabon, son Directeur Marketing Cyril ONDZIGUI ne s'est pas fait prier et qui, magistralement, à expliquer et donner quelques détails il a résumé ses propos sur les éléments fondamental du Mercatique

« Client au cœur de notre activité » :

a. Amélioration de la qualité de notre réseau

b. Baisse de nos tarifs

c. Airtel Money et ses avantages

Pour lui, Chez Airtel Gabon, le client est roi. Notre souci précise-t-il, « c'est faire en sorte que le consommateur soit satisfait tout en appréciant la qualité du produit mis à son service. Car c'est lui qui est au centre de nos activités. Il est une priorité pour nos services qui doivent être améliorés pour son bien-être. Qu'il se sente à l'aise ». Ces sont là les objectifs d'Airtel Gabon. Aussi, le Directeur Marketing, en poursuivant ses propos, n'a -t-il pas manqué d'affirmer qu' : « Il faut tendre davantage vers la satisfaction total des clients Airtel et surtout les fidéliser tout en optimisant la qualité des services, sans oublier être à leur écoute et à leur prise en charge ».

Airtel Gabon, aux dires de son Directeur Marketing, veut être, sinon est un partenaire privilégié de ses consommateurs. Ceux de la capitale économique, Port-Gentil apprécient l'évolution des tarifs et notamment celle de la qualité internet ou les travaux de modernisation ont déjà été bouclé. Le rapport qualité /prix : Baisse des tarifs ; amélioration de la qualité des services et Airtel Money, qui désormais fait partie du quotidien des clients, sont autant des satisfactions pour les fidèles consommateurs des produits Airtel Gabon de la province de l'Ogooué-Maritime et principalement de sa capitale provinciale. Cette opération se poursuit et va se poursuivre sur toute l'étendue du territoire national. « La modernisation du réseau vise à terme l'amélioration de la qualité des services internet sur toute l'étendue du territoire national, notamment la couverture effective de la 3G et 4G » finit-il par avouer.

La vulgarisation du produit Airtel à l'avenir est au centre de leur préoccupation. Toujours dans le but de satisfaire le client, qui pour eux est roi, Airtel Gabon estime qu'ils ont les meilleurs tarifs. Airtel Money, nous explique-t-il, « est venu résoudre beaucoup de problèmes du quotidien. Sans se déplacer, on peut acheter du crédit et nos forfaits internet 4G, recevoir ou envoyer de l'argent, effectuer des paiement commerçants, recharger nos Unité EDAN ou son abonnement Canal+ et j'en passe. C'est pourquoi nous allons davantage vulgariser le produit, améliorer le réseau internet pour satisfaire la clientèle qui est notre meilleur partenaire. Nous sommes et allons toujours être proche de nos consommateurs. Ils sont au centre de nos préoccupations. La société au cœur de nos service » confesse-t-il pour terminer.