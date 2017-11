Gabon: CONGRE/PDG - L'appel à la mobilisation du Vénérable BERNI BIE EMANE

Les militants du Parti démocratique gabonais (PDG) se mobilisent pour préparer le congrès extraordinaire de leur formation politique. Ceux de la province de l'Ogooué-Ivindo se préparent comme bien d'autres provinces du Gabon. Le Vénérable Berni BIE EMANE, Membre du Bureau Politique dudit parti, lance un retentissant appel à la mobilisation à l'endroit des militantes et militants de sa formation politique.

Dans le cadre des préparatifs du Conseil Provincial du Parti Démocratique Gabonais (PDG) dans la province de l'Ogooué-Ivindo et à l'instar des autres cadres de cette formation politique, originaires de ladite province, le Vénérable Berni BIE EMANE, Membre du Bureau Politique dudit parti, lance un retentissant appel à la mobilisation à l'endroit des militantes et militants de sa formation politique, et en particulier ceux de son fief politique du 2ème arrondissement de la Commune de Makokou et des cantons environnants.

Cet appel qui raisonne comme une invite au succès des travaux du prochain congrès provincial, témoigne également de la fidélité et de la loyauté aux idéaux du PDG et à son illustre Président de la part de ce Sénateur, toujours bouillonnant de bonnes intentions et de stratégies pour le triomphe de son parti dans sa localité.

Rendez-vous est donc pris pour les 4 et 5 novembre 2017 dans la belle citée de Makokou, capitale provincial de l'Ogooué-Ivindo.