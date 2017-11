Sénégal: Magal de touba - L'âge moyen des pèlerins tourne autour de 30 ans (étude)

La structure des âges par région révèle que les pèlerins venant de la région de Kolda sont sensiblement plus jeunes que le reste des régions, renseigne le texte. Il ajoute que l'âge moyen des pèlerins venant de la région de Kolda est de 21 ans et semble être bien en deçà de la moyenne des autres régions qui est au moins de 30 ans.

Ils font remarquer que "les autres catégories d'âges se répartissent presque de façon égalitaire sur le restant de la population des pèlerins. Les jeunes adolescents (13 à 20 ans) et les adultes (36 à 55 ans) représentent respectivement 22,2% et 21,5% de la population".

Selon les auteurs de cette étude, "une légère diminution de la population des seniors (55 ans et plus) est notée comparativement à celle du Magal de 2011. En effet, elle passe de 11% à 3.4%".

Le texte renseigne que "52,7% des pèlerins sont âgés de 21 à 35 ans. La représentation médiane montre que 50% de l'échantillon est sous la barre des 27 ans. Bien que la population des pèlerins soit plus jeune qu'en 2011, elle est plus âgée que la moyenne nationale (22,1 ans contre 29,8 ans pour le Magal)".

L'analyse de la distribution dans sa globalité montre aussi que la population des pèlerins est assez homogène avec une variance de 11,63 et avec un coefficient de dissymétrie positif, confirmant la prédominance des jeunes au Magal, note l'étude préfacée par le recteur Lamine Guèye et dont copie est parvenue à l'APS.

