Sénégal: Résultats des rapports Itie pour les années fiscales 2015 et 2016 - L'évolution des données jugée satisfaisante

Le comité national pour la transparence dans les industries extractives (Itie) a tenu hier, jeudi 2 novembre, un atelier national de dissémination des rapports de conciliation Itie portant sur les années fiscales 2015 et 2016. A cette occasion, Abdou Aziz Sy, président de la chambre des mines, a fait part de la satisfaction des compagnies minières en ce qui concerne l'évolution des données publiées dans les rapports de 2013 à 2016.

Faisant une analyse comparative de l'évolution des données entre le premier rapport de l'Initiative pour a transparence dans les industries extractives(Itie) de l'année 2013 et le dernier rapport de l'année 2016, les compagnies minières du Sénégal jugent l'évolution des données satisfaisantes. «Cet exercice permet clairement de mesurer les importants progrès accomplis et qui sont, de mon point de vue, plus que satisfaisants. En 2013, la contribution du secteur extractif était de 46 milliards, elle s'élève à 118 milliards en 2016 et ceci sans le paiement exceptionnel d'Arcélor Mittal qui a bien impacté les chiffres de 2014 et 2015. On est passé de 9 déclarations certifiées sur 27 en 2013 à 100% de certification depuis 2014 réglant, du coup, la question de la fiabilité des données », s'est réjoui Abdou Aziz Sy, président de la chambre des mines.

Selon lui, les écarts de réconciliation qui étaient supérieurs à 5% en 2013 sont aujourd'hui inférieurs à 0,8% en dessus de 1% fixé par le comité. Aussi, ajoute-il, la progression du chiffre d'affaires publié par l'Itie qui était de 146 milliards de francs Cfa en 2013 est passée de 152 milliards en 2014, 315 milliards en 2015 et 365 milliards en 2016.

«De 23% en 2014, la part du secteur minier dans les exportations a atteint 36% en 2016 améliorant ainsi considérablement la balance des paiements du Sénégal. La progression des emplois dans le secteur extractif était de 3000 en 2013, 6271 en 2014, 7082 en 2015 et 8000 emplois en 2016. Il en va de même pour la qualité et la simplicité du rapport qui se sont nettement améliorées. Les conventions minières ont été rendues publiques de manière concertée et volontaire», a-t-il laissé entendre.

Toutefois, il signale que le processus de collecte de traitement, de rapprochement et d'ajustement des données des rapports 2015 et 2016 s'est déroulé non sans quelques difficultés. Selon lui, même si la date butoir de soumission des formulaires est connue, il est important de tenir des réunions d'information avec les entreprises déclarantes 2 à 3 mois de l'avance pour permettre une bonne coordination, notamment avec les commissaires aux comptes qui doivent auditer et certifier les paiements.

Pour lui, l'administrateur indépendant doit échanger avec les sociétés déclarantes sur les différents points de discorde avant d'émettre un rapport fut-il provisoire, cela permet d'éliminer une grande partie des écarts n'ayant pas lieu d'être. « Dans le rapport 2016 par exemple, il y a une mention sur un écart de 11,9 milliards FCFA de redevance que le Receveur General du Trésor a déclaré avoir perçu de la société SMC (cette redevance est plutôt de la société SGO) donc ni la SMC ni la DMG ne l'ont reporté, créant ainsi un écart purement fictif », a-t-il déploré.