Burkina Faso: Réhabilitation de pistes - Le Japon débourse environ 95 millions de francs CFA

«Je renouvelle une fois de plus mon appel au gouvernement du Burkina Faso de bien vouloir nous accompagner dans la réalisation de cette troisième phase, et favoriser le transfert de cette méthode qui apportera sans doute de meilleures conditions de vie aux communautés et une autonomisation des organisations villageoises», a indiqué Yuko Morishige.

Ce qui fait qu'à ce jour, «il a été réalisé 6.919 mètres de route. Avec par exemple une route d'une hauteur de 1,5 mètre et de deux routes avec retenue d'eau», a confié Yuko Morishige. Et à celle-ci, de se réjouir des résultats enregistrés à la suite de ces travaux. Depuis lors, «les populations vers la zone de Sidéradougou peuvent raccourcir leur trajet de 85 km pour rejoindre Bobo-Dioulasso, sans passer par Banfora. L'ambulance peut venir jusqu'au fond de cette zone pendant la saison pluvieuse, etc.»

Financée par le ministère des affaires étrangères du Japon, dans le cadre de dons aux micro-projets des ONG japonaises, cette troisième étape du projet d'aménagement de routes rurales avec des sacs remplis de terre s'effectuera dans trois localités. Ce sont les villages de Mê, de Gnafongo et de Dissiné. Cependant, cette méthode qui sera mise en œuvre dans ces zones mentionnées a été expérimentée à Sidéradougou, précisément à Ouratenga en mars 2014. Et par la suite d'autres localités en ont bénéficié.

A en croire Yuko Morishige, représentante de l'ONG Core, l'exécution de ce projet va permettre un «transfert de la technique Do-noh au Burkina Faso et une autonomisation des communautés qui n'attendront plus de l'aide pour améliorer leurs conditions de vie».

Mais face à la praticabilité assez difficile ou quasi impossible de ces voies à certaines périodes de l'année, chose qui, foi de M. Tamotsu, «constitue un frein considérable au développement socio-économique des régions», qu'il a été jugé nécessaire d'agir. Et en la matière, il revient à l'ONG japonaise Core de faire montre de son expertise dans l'entretien et la réhabilitation de routes rurales, à travers le projet «Do-noh».

