Sénégal: Diourbel / Visite du président Macky Sall à Touba - Le porte-parole du khalife plaide la tenue d'une bonne campagne de commercialisation

Au nom du Khalife général des Mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre a parlé à la suite du discours du Chef de l'Etat. Et c'était pour relayer toute la satisfaction que ce dernier suscite chez le Patriarche de Gouye-mbind surtout par son comportement et par les efforts considérables fournis pour développer Touba. Le porte-parole du Khalife Général des Mourides de poursuivre. « Serigne Sidi Mokhtar a d'ailleurs eu l'occasion de le lui dire. Il lui disait ceci : J'ai prié pour que l'ensemble de vos ambitions soient satisfaites » . Le Khalife lui avait aussi demandé de soutenir les paysans et les personnes démunies. Et il a personnellement dit être au courant qu'il est en train de faire le nécessaire dans ce sens ».

Le président de la République Macky Sall, accompagné de son épouse Marième Fall Sall, du Premier ministre Dionne, du ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, d'une forte délégation de ministres et de ministres-conseillers a été reçu à la résidence Khadimou Rassoul par Serigne Bassirou Bara Mbacké, le petit-frère du Khalife général des Mourides en présence de Mountakha Bassirou Mbacké, de son porte-parole Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké et de plusieurs khalifes de la famille de Cheikh Ahmadou Bamba. « L'année prochaine, l'autoroute Ilaa Touba sera prête .Nous sommes en train de mener des réalisations au niveau des communes, Dalla Ngabou Ngaye,Typ, Dendeye qui gravitent autour de Touba. Les besoins de la ville de Touba sont énormes mais nous nous efforçons de faire de notre mieux. Nous saluons l'accueil chaleureux que les populations nous ont réservé», a-t-il conclu.

