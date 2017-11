Sénégal: Tennis / Open féminin de Dakar (13-19 novembre à l'Olympique Club) - 31 nations sur les courts pour un tounoi de haut niveau

Le tournoi Open dame de Dakar prend cette année une dimension supérieure lors de la 3e édition qui se joue du 13 au 19 novembre prochain sur les courts de tennis de l'olympique club de Dakar. D'un tournoi de catégorie «Futures», la compétition passe à celui de «Challenger» avec une mise de 25 mille dollars (plus de 14 millions F CFA). De 26 joueuses en 2015, le tournoi enregistre également une participation record de 51 joueuses, parmi les mieux classées du classement au niveau mondial, en provenance d'une trentaine de pays d'Europe et d'Amérique. A quelques jours de l'évènement inédit, Daouda Ndiaye, Initiateur et organisateur du tournoi et Issa Mboup, président de la Fédération sénégalaise de tennis ont fait hier, jeudi 2 novembre, la cartographie de cet événement parti pour être de très haut niveau.

Mais d'ores et déjà, 20 joueuses les mieux classées sont retenues d'office. Le tableau sera ainsi complété à l'issue des deux tours de qualification qui regroupera du samedi 11 au dimanche 12 novembre, les 26 autres joueurs ainsi que de 4 joueuses qui vont bénéficier de l'octroi du «Wild card» (invitation) qui est à la disposition de l'organisateur. Issa Mboup, président de la Fédération sénégalaise de tennis, qui a tenu à assurer de son soutien aux organisateurs, tient à préciser que le tennis sénégalais n'est pas encore prêt à placer ses tenniswomens dans ce tournoi au vu du grand écart qui sépare le niveau de jeu de ses joueuses avec les participantes qui sont toutes à la recherche de points Atp. Le président Mboup ne manque pas de féliciter la tenue d'un tel tournoi au Sénégal.

Ce qui constitue pour lui une première non seulement au Sénégal dans cette partie de l'Afrique du Sud du Sahara. Initiateur et organisateur du tournoi, l'ancien numéro 1 du tennis sénégalais, Daouda Ndiaye a en tout cas tenu à annoncer que toutes les dispositions de sécurités sont en train d'être prises pour assurer l'accueil des joueuses, la mise en place d'un staff organisationnel, ou encore la gestion médicale des joueuses. «Nous avons invité toutes les représentations diplomatiques pour le tournoi. Ce sera un tournoi de très haut niveau que l'on va avoir. On l'espère pérenniser. Il sera une plus-value pour le Sénégal et devra participer à faire rayonner le Sénégal à travers l'Afrique et le monde», a souligné le promoteur du tournoi qui espére cependant sur un appui de ses partenaires notamment le Cnoss et le ministère des Sports pour boucler son budget qu'il a estimé à 17 millions de F Cfa.

ISSA MBOUP PRESIDENT FEDERATION SENEGALAISE DE TENNIS : «L'Open de Dakar se tiendra dans les courts de l'Olympique club et dans les délais»

Contrairement à ce qui a été rapporté, la question de l'utilisation des courts de l'Olympique pour le tournoi Open dame ne se pose pas. Le président de la Fédération sénégalaise de tennis a tenu à rassurer, sur le sujet même s'il reconnait l'existence d'un différend. «Je vous confirme que le tournoi Open de Dakar se tiendra dans les courts de l'Olympique club et dans les délais. Je suis en train de discuter avec toutes les parties pour que le tournoi se déroule dans les délais prévus. On peut comprendre les inquiétudes du promoteur Daouda Ndiaye mais pas ce qui a été divulgué. Je peux vous assurer que le probléme sera réglé de maniére définitive », souligne t-il. « Qu'est ce qui se passe ? Il y a un privé qui organise sur les courts d'un club privé. C'est vrai que ce club avait demandé un montant extrêmement élevé et sur une médiation du Général Mamadou Mansour Seck, l'ancien Cemga et président d'honneur de la Fédération sénégalaise de tennis et moi-même nous avons trouvé un juste milieu. Nous sommes en discussion», explique t-il en marge du point de presse tenu hier, par les organisateurs du tournoi.