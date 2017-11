Sénégal: Métiers du pétrole et du gaz, titre d'attache de marchés - 353.106.000 F CFA pour former 2629 jeunes

353.106.000 F Cfa, c'est le montant global destiné à la formation de 2629 jeunes sénégalais aux Métiers du pétrole et du gaz et pour l'obtention du titre d'Attachés de marchés. En effet, ils seront 2000 jeunes à bénéficier d'une formation de 6 mois sur les Métiers du pétrole et du gaz, pour un montant de 300 millions. La formation des 629 autres qui vont en profiter pour l'obtention du titre d'Attachés de marchés, coûtera 53 millions 106 mille F Cfa. La cérémonie officielle de lancement de ce programme de formation a eu lieu hier, jeudi 2 novembre à Dakar, a l'initiative de l'Office Nationale pour la Formation Professionnelle (ONFP).

2000 jeunes sénégalais bénéficieront d'une formation de 6 mois sur les Métiers du pétrole et du gaz, pour un montant de 300 millions F Cfa, et 629 autres pour l'obtention du titre d'Attachés de marchés, pour un coût de 53 millions 106 mille F Cfa. En tout 2629 jeunes sénégalais ont été retenus pour ces deux formations évaluées, au total, à 353.106.000 F Cfa. Dans sa démarche pour la promotion de l'insertion professionnelle des jeunes, l'Office Nationale pour la Formation Professionnelle (ONFP) a tenu hier, jeudi 02 octobre, la cérémonie de lancement officielle de ces formations sur les métiers du pétrole et du gaz et pour l'obtention du titre d'Attachés de marchés.

Concernant les métiers du pétrole et du gaz, les formations s'articulent autour de 4 métiers: les métiers de pompiste, de laveur tournant, d'agent de sécurité pétrolier et de graisseur à travers 734 stations sur le territoire national.

S'exprimant à cette occasion, le Directeur général de l'ONFP, Sanoussi Diakité, explique que ces formations axées sur deux programmes sont exécutées dans le cadre d'une politique mise en œuvre par le ministère de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Artisanat qui entre en droite ligne des orientations du Plan Sénégal Emergent (PSE). «Au niveau de l'ONFP, dans une démarche partenariale public-privé, avec les professionnels du pétrole, nous avons défini des référentiels de titre professionnel. Et, nous allons dérouler des formations qui déboucherons sur de l'emploi que nous avons préalablement identifié avec des professionnels, puisqu'une formation ne se justifie que par rapport à la perspective d'emploi. Cela veut dire que nous sommes en train de créer de l'emploi par le seul fait que nous sommes en train de qualifier des jeunes», a souligné M. Diakité.

Avant d'ajouter: «le besoin que nous avons au Sénégal, c'est la qualification parce que l'emploi n'est accessible qu'a des gens qualifiés. Et, avant de pouvoir réclamer de l'emploi, il faut d'abord avoir de la qualification». Selon Sanoussi Diakité, l'ONFP ne qualifie que dans des créneaux porteurs d'emploi. C'est pourquoi il investit le secteur du pétrole et du gaz. Etant donné «que notre pays va être producteur du pétrole. Mais, avant cela, il faudrait qu'on instaure un esprit de dialogue et partenarial avec les organisations de manière à ce que ensemble nous attaquons des défis futurs qui concernent les autres formations qui vont venir et qui vont concerner le segment de l'exploitation et de la production» de pétrole et du gaz, a-t-il laissé entendre.

Venu présider la cérémonie d'ouverture, le ministre de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Artisanat, Mamadou Talla, a assuré qu'à l'issus de ces formations, tous les jeunes ayant obtenu des titres de qualification seront insérés et casés. Car, dit-il, le ministère n'a pas de difficultés pour ce qui est de l'insertion des jeunes dans le monde professionnel. «Dans ce ministère, nous sommes pour à la fois former, outiller et insérer. On est dans cette logique et c'est ce qu'on est entrain de réaliser. Dans une étude prospective, nous avons besoins plus de 14 mille jeunes alors aujourd'hui on ne va en former que 2000. A côté de cette formation, il y avait la formation de 160 jeunes sur les passations de marchés que nous avions effectuée en 2016 et la majeur partie de ces jeunes ont été insérés», a révélé Mamadou Talla.