Mali: Chambre de commerce - Les acteurs reconnaissants envers les autorités

La Chambre de Commerce et d'Industrie du Mali (CCIM) a servi de cadre le samedi 28 octobre, à la tenue d'une Assemblée générale d'information, de sensibilisation et de reconnaissance du monde des commerçants envers les plus hautes autorités du pays, suite à l'approbation du Projet de Formation des Acteurs du Commerce du détail. Cette rencontre était présidée par Youssouf Bathily, président de la CCIM, ainsi que toute la grande famille du commerce

Mettant à profit cette rencontre, les acteurs du commerce ont exprimé leur profonde gratitude les autorités du pays, notamment au président de la République, Ibrahim Boubacar Keita, pour avoir accepté de pérenniser les acquis du Projet d'appui aux commerçants détaillants du Mali grâce à l'avènement et la mise en œuvre du PROFAC.

Ils l'ont remercié aussi pour tout ce qu'il a fait et continue de faire pour la promotion du commerce de détail, un maillon indispensable du secteur privé et une composante essentielle de la population active du Mali.

Pour rappel, ce projet de formation des acteurs du commerce du détail 2018-2022 est la suite logique du projet d'appui aux commerçants détaillants, il a pour objectif de faire la promotion du commerce intérieur conformément aux politiques publiques.

Selon Harber Maïga, président du groupement des associations de commerçants détaillants du Mali, le Profac vise à améliorer la gouvernance des CGA, les conditions d'accès au financement bancaire, la commercialisation des produits.

«Il a une durée de 5 ans pour un montant de 5,78 milliards de FCFA repartis entre l'Etat, les bénéficiaires et les partenaires techniques et financiers», a-t-il indiqué.

Le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Mali-CCIM, Youssouf Bathily, a réitéré l'engagement sans faille du comité de pilotage à soutenir les idéaux et les politiques publiques de l'Etat. Lesquelles visent la promotion du secteur du commerce du détail. Après avoir sollicité un appui constant des plus hautes autorités de la République, il a promis la contribution de la CCIM pour rehausser encore le montant. Se montrant plus préoccupé, il sollicite l'unité de tous les acteurs autour de ce projet pour l'atteinte des objectifs.