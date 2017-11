Congo-Kinshasa: La MONUSCO poursuit sa mission d'évaluation sécuritaire dans le Tanganyika

communiqué de presse

2 Novembre 2017 - Manono, en province du Tanganyika. La situation sécuritaire est calme à Manono (450 kms de Kalemie). Cette affirmation est de l'autorité locale. Elle est confirmée par la société civile. C'était au cours d'une réunion mixte d'évaluation qui a regroupé le 26 octobre 2017, le Conseil de sécurité local et une délégation mixte MONUSCO et ONGs humanitaires et de Développement en provenance de Kalemie.

Pour Pierre Mukamba Kaseya, Administrateur de territoire de Manono, la situation sécuritaire est calme à Manono : « La situation sécuritaire à Manono est calme, sauf les cas isolés. Et je puis vous dire que, depuis le forum de la paix, à Manono on continue à sensibiliser les populations. Maintenant, les deux communautés vivent en symbiose », parlant des communautés Twa et Luba.

Les cas isolés, c'est notamment, dans le secteur Nyemba, Mukebo, un accrochage récent mais vite maitrisé entre les hommes du leader Twa Nyumba Isha et ceux de Katigye, comme l'a souligné le Chef secteur administratif. « Pour le moment, c'est calme, très calme », a insisté Kibawa Muleba.

Parmi les artisans de cette paix qui s'installe petit à petit, on compte la société civile. Abbé Moise Kiluba, son coordonnateur reconnaît toutefois certaines difficultés: « A ce jour, après nos parcours dans certains coins et secteurs de notre territoire, le résultat est favorable. Mais nous avons seulement des difficultés pour la logistique » a- t-il précisé.

Avec l'accalmie qui s'observe actuellement, la MONUSCO par la voix du Chef de bureau de Kalemie, Jacob Mogeni, a dit vouloir accompagner ce retour à la paix par des projets d'autonomisation des communautés jadis en conflit. Ce fut l'occasion de présenter les partenaires de mise en œuvre des projets potentiels de réduction de violence communautaires (CVR) en appui des activités des comités locaux de paix (Baraza) pour consolider la cohabitation pacifique entre Twa et Luba ; ces partenaires étant la Commission diocésaine Justice et Paix et l'ONG AIRD, parties prenantes à la mission venue de Kalemie.

L'Administrateur du territoire de Manono a reconnu les efforts continus de la MONUSCO pour soutenir les initiatives de consolidation de la paix. Cependant, il a suggéré aussi de penser à la réhabilitation des routes qui faciliteront le transport des récoltes vers la ville de Manono. Les mêmes routes, une fois réhabilitées, permettraient aux autorités locales de surveiller facilement les activités en cours des Baraza. La route Luaba- Mukebo - Kiyambi longue de 100 km a été proposée comme prioritaire. Le Chef de Bureau de la MONUSCO a salué la collaboration des autorités locales et a invité les FARDC à renforcer la sécurité dans les villages concernés lors de la mise en œuvre de ces projets à venir.