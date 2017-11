Congo-Kinshasa: UNPOL sensibilise sur les violences sexuelles basées sur le genre a Bulengera/Butembo

Dans sa communication, le Point Focal a fait un tour d'horizon sur les sévices liés aux violences sexuelles, notamment, l'exploitation sexuelle, l'humiliation, les agressions, la brutalité, les violences domestiques, l'inceste, la prostitution, le viol, les mariages précoces, les mutilations génitales, les violences conjugales entre époux ou partenaires, et les mauvais traitements Les participants ont également eu connaissance des conséquences que ce phénomène engendre dans la vie des personnes victimes et même au sein de la communauté.

Dans sa stratégie de vulgarisation et de sensibilisation sur les questions de violences sexuelles basée sur le genre, UNPOL a voulu atteindre des couches sociales plus jeunes, en vue de les impliquer en les amenant à être acteurs dans la lutte contre le phénomène.

