Sénégal: « Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon » - Arona Diouf et Nicole Diédhiou lauréats de l'édition 2017

Le journaliste de la Rts, Arona Diouf, et la technicienne radio, Nicole Diédhiou, sont les lauréats de la « Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon », édition 2017, remise hier, à Dakar

La « Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon » 2017 a été remise, hier, à Dakar, aux lauréats sénégalais Arona Diouf, journaliste à la Rts, et Nicole Diédhiou, technicienne radio. C'est dans une cérémonie solennelle et pleine d'émotion qu'ils ont reçu, respectivement, leur prix des mains de leurs prédécesseurs béninois, Cécile Goudou et Didier Guédou. C'était en présence de la présidente directrice générale de France Médias Monde, Marie Christine Saragosse, de la directrice de Rfi, Cécile Mégie, de la mère de Ghislaine Dupont, Marie Solange Poinsot, de la fille de Claude Verlon, Apolline Verlon, de l'ambassadeur de la France au Sénégal, Christophe Bigot, des amis et collègues des journalistes disparus en 2013 et de nombreuses autres personnalités et journalistes sénégalais et français.

Selon la directrice de Rfi, les deux lauréats, Arona Diouf et Nicole Diédhiou, ont été sélectionnés parmi les 20 candidats (10 candidats journalistes et 10 candidats techniciens) après deux semaines de stage dispensés par l'Académie France Médias Monde. A en croire Cécile Mégie, c'est sur leur production et leur reportage que le choix a été finalement porté sur le journaliste sénégalais de la Rts, Arona Diouf qui traite d'un sujet de société sur les problèmes de fistules obstétricales affectant certaines femmes aussi bien au Sénégal qu'en Afrique de manière générale, et la technicienne radio, Nicole Diédhiou.

Ces deux lauréats seront, en février 2018, en France pour un stage à la rédaction de Rfi pendant deux semaines et une formation intensive et pratique de deux semaines à l'Institut national de l'audiovisuel (Ina) pour la technicienne Nicole Diédhiou et à l'Ecole de journalisme de sciences Po de Paris, pour le journaliste Arona Diouf.

Valeurs professionnelles

Revenant sur l'institution de cette bourse offerte par Rfi et ses partenaires (l'Institut national de l'audiovisuel et l'Ecole de journalisme de sciences Po), Cécile Mégie indique que c'est pour rendre hommage à Ghislaine Dupont et Claude Verlon, et surtout transmettre à cette communauté de jeunes journalistes et techniciens les enseignements, les valeurs professionnelles des deux reporters disparus.

« C'est une façon vivante et pérenniser et de rendre vivante la mémoire de Ghislaine et de Claude à leur image de professionnels que 20 jeunes lauréats seront formés, chaque année, avant d'attribuer deux prix chaque 2 novembre, date commémorative de leur assassinat », dit-elle.

Lauréat de cette 4ème Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon dans la catégorie journaliste, Arona Diouf, chef de Desk Education à la Rts, se dit très réjoui d'avoir reçu ce prix et d'avoir bénéficié d'une formation intense dispensée par les encadreurs.