Sénégal: Levée de l'immunité parlementaire du maire de Dakar - L'opposition soulève des « irrégularités »

De son côté, Me Aissata Tall Sall relève « un fait inédit dans l'histoire parlementaire du Sénégal ». Elle dénonce le refus du président de l'Assemblée nationale « de donner la parole à un député en violation de l'article 75 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale ». Au-delà de Khalifa Sall, il s'agit de défendre tous les députés. Selon l'avocate, la commission s'est réunie « de façon illégale ». «Il était question, séance tenante, d'ajourner le débat, car il a été mal convoqué. Ce débat a été convoqué en violation flagrante des textes. Ils refusent de se baser sur son immunité pour le libérer, mais appellent à sa levée pour le juger. Or, l'immunité n'a de sens que dans la mesure où elle est reconnue », dénonce-t-elle.

Un quart d'heure durant, les députés ont donné de la voix, interdisant ainsi le déroulement tranquille de la séance. Après lecture du rapport, le député Madické Niang se verra enfin accorder la prise de parole. A leur tour, Me Aissata Tall Sall et Mamadou Diop Decroix se verront priver de la prise de parole. C'est le geste de trop. Suite à ce refus, les députés de l'opposition décident alors de « bouder la rencontre ». C'est hors de l'Assemblée nationale qu'ils ont tenu un point de presse.

La séance ne s'est guère déroulée dans la quiétude. Du bruit, il y en a eu, hier, à l'Hémicycle. Les députés de l'opposition qui disent être farouchement contre la séance plénière en vue de la ratification de la liste des membres de la commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire du député Khalifa Ababacar Sall ont donné de la voix. C'est Me Madické Niang, président du Groupe «Liberté et Démocratie» qui a ouvert les hostilités. A peine que le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse a entamé son discours qu'il a vite fait de réclamer la parole, en vertu du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, en son article 75 qui selon lui stipulerait que «les députés ont droit à la parole au cours des échanges et cela « à tout moment».

