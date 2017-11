Togo: La jeunesse d'Adéticopé s'approprie les valeurs " de la paix, de l'Entrepreneuriat et de l'Autonomisation"

Il a encouragé la sauvegarde de la paix et les jeunes à s'orienter vers l'auto-emploi. "Approchez vous des partenaires et des structures étatiques pour jouir des finances qui existent", c'est l'un des appels qui ont été faits.

La principale communication de Joseph Kasando, a établi la corelation entre la paix, la citoyenneté et l'épanouissement au travers de l'entrepreneuriat et de l'autonomisation des jeunes.

Aussi, s'est réjoui le préfet, "outre le message de paix, de civisme et de citoyenneté et du vivre ensemble, les deux partenaires apportent aux jeunes de cette localité des pistes de solution pour les jeunes à pouvoir s'occuper. "La base du développement c'est le vivre ensemble, l'amour de l'autre".

De la même manière, M. Kadévi a salué ces évidences précités, il s'est réjoui de ce que malgré "cette multitude de communautés, tout ce qui se passe (allusion faite aux mouvements sociopolitiques de ces trois derniers mois au Togo avec destructions de biens publics et privés et pertes en vies humaines, ndlr), a pu être surmonté".

Adéticopé est l'une des localités à cheval entre la préfecture du Golfe et la préfecture de Zio, en quittant Lomé en longeant la Nationale N.1. Dans son agenda de toucher la jeunesse togolaise avec son message de paix, de citoyenneté, d'entrepreneuriat et de l'autonomisation des jeunes, le CJD (Collectif des Jeunes pour le Développement) et son partenaire, le CNJ (Conseil National de la Jeunesse) étaient ce jour dans ce grand canton qui regorge des Togolais de tous les horizons.

