Kenya: Présidentielle - Le pouvoir et l'opposition se rendent coup pour coup

Au Kenya, président Uhuru Kenyatta a été réélu, mais on attend de voir si… Plus »

Ce texte avait été voté au Parlement avant l'élection. On n'attendait plus que la signature du président Kenyatta pour le ratifier.

Pouvoir et opposition se rendent coup pour coup puisque un projet d'amendement constitutionnel, modifiant les règles électorales, vient de devenir officiellement un texte de loi. Et certains disent que cette loi est taillée sur mesure pour Uhuru Kenyatta.

Troisième cible : Bidco, qui fabrique notamment de l'huile alimentaire et du savon. Selon l'opposition, son directeur général Vimal Shah est un supporter du pouvoir. L'opposition a donné une semaine aux Kényans pour boycotter ces trois sociétés et elle a promis que la liste allait s'allonger dans les prochains jours.

