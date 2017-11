Togo: La rue gronde à nouveau les 07, 08 et 09 Novembre prochains

document

"Togolaises et Togolais des villes et campagnes du Togo et de l'étranger, organisations de défense des droits de l'homme, associations de presse, syndicats et associations de la société civile, travailleurs des secteurs public et privé, artistes, élèves, étudiants, revendeuses des marchés, taximen, zémidjans, munis de drapelets togolais, une fois encore soyons tous aux rendez-vous des mardi 07, mercredi 08 et jeudi 09 Novembre 2017, pour dire non, ça suffit, pour exiger la restitution à notre peuple sa souveraineté", c'est l'appel lancé au travers d'un communiqué par la Coalition des 14 partis de l'opposition politique -CAP2015 - Groupe de Six- CAR - PNP- Santé du Peuple- qui sont depuis le 19 Août dernier au devant de la nouvelle orientation de la lutte démocratique.

Pour cette première marche de l'après levée d'interdiction de marcher en semaine qu'ont voulu imposer les ministres YarkDamehame et Payadowa Boukpessi, ce groupe de prtis politique entend "exiger le retour à la Constitution originelle du 14 Octobre 1992, la révision du cadre électoral et l'instauration du droit de vote des togolais de l'étranger", d'une part, et d'autre, "dénoncer les répressions sauvages des manifestations pacifiques publiques des mois d'Août, Septembre et Octobre 2017 ayant fait des morts, de nombreux blessés et de nombreux exilés", "exiger qu'une enquête indépendante soit diligentée pour situer les responsabilités dans ces massacres de populations aux mains nues et traduire en justice les auteurs et commanditaires", "dénoncer et condamner les traitements inhumains infligés aux détenus politiques et exiger leur libération immédiate et sans conditions", "exiger l'arrêt immédiat des persécutions, des arrestations, des poursuites et des violences à l'encontre des militants et dirigeants des partis politiques de l'opposition", "exiger l'arrêt immédiat des entraves à l'exercice du droit constitutionnel de manifestation".

Pour ce qui est des itinéraires de cette marche, onnote que rien n'a vraiment changé pusque les trois points de départ sont maintenus et que le point de chute reste la Plage en face de l'hôtel Sancta Maria.

Pour infos voiciles ITINERAIRES DE LOME

Point de départ 1 : Ets CCP- Carrefour Eglise Baptiste- Uniprix (Rails)- Tokoin Trésor- Ramco- Fontaine lumineuse- Bd circulaire- DeckonDéckon- Pharmacie du Bd- Rex- Nopato- Rue de Bè- Immeuble Fiata- Bd Circulaire côté est- Festival des glaces- Plage face hôtel Sancta Maria.

Point de départ 2 : BèGakpoto- Marché de Bè- Bd Félix HouphoëtBoigny- Bd circulaire côté ouest- Déckon Pharmacie du Bd- Rex- Nopato- Rue de Bè Immeuble Fiata- Bd Circulaire côté est- Festival des glaces- Plage face hôtel Sancta Maria.

Point de départ 3 : Atikoumé/Akossombo-Todman-Gbossimé- Bd de la Kara- Gbossimé- Carrefour Eglise Baptiste- Uniprix (Rails)- Tokoin Trésor- Ramco- Fontaine lumineuse- Bd circulaire- Déckon- Pharmacie du Bd Rex- Nopato- Rue de Bè- Immeuble Fiata- Bd Circulaire côté est- Festival des glaces- Plage face hôtel Sancta Maria

Pour les chefs-lieux de préfectures, les coordinations locales préciseront les itinéraires retenus.