Maroc: SM le Roi reçoit le président de la Commission de l'Union Africaine

Ont assisté à l'audience royale, le Conseiller de SM le Roi, M. Fouad Ali El Himma, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Nasser Bourita, et le conseiller stratégique principal du président de la Commission de l'UA, M. Mohamed Hassan Labate.

A cet égard, il est à rappeler que lors du Sommet africain de l'Action, tenu en novembre 2016 à Marrakech en marge de la 22e conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP22), trois commissions ont été mises en place sous la présidence effective de SM le Roi et concernent la région du Sahel, la région du Bassin du Congo, et les Etats Insulaires.

