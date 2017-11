Burundi: Oubliez Facebook. Le futur est sur Instagram...

Et, de la même façon que les pionniers du téléphone fixe ont été obligés d'adopter le téléphone portable, les vétérans utilisateurs de Facebook devront se résoudre à adopter Instagram et d'autres nouveaux réseaux. Sinon, les désormais « vieux » utilisateurs de Facebook se retrouveront déjà dans un monde du passé.

Mais il ne faut pas que la génération des trentenaires et plus continuent à penser que Facebook est l'Aet l'Omega des réseaux sociaux. Instagram est en train de prendre le relais pour les plus jeunes.

C'est vrai que Facebook n'est pas encore mort. Ses utilisateurs sont passés de 100 millions en 2014 à 170 millions en Avril 2017 en Afrique. Et c'est aussi vrai que les utilisateurs de Facebook sont, actuellement, encore plus nombreux que ceux d'Instagram sur le continent africain.

Je suis devenu conscient de cette vérité il y a deux semaines lors d'une formation d'écriture à Kampala en Ouganda. Le formateur disait aux blogueurs et journalistes : « si vous voulez rester à la page, il faut être sur Instagram et Snapchat ».

Depuis, le compte Instagram d'Anok Yai a plus de 79 500 followers. Et, les professionnels de la mode font la queue devant sa porte pour lui proposer des contrats.

De plus en plus de jeunes utilisent Instagram en Afrique comme ailleurs. Les « vieux » doivent aussi adopter ce « nouveau » réseau social pour pouvoir profiter des opportunités qu'il peut offrir.

