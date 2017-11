Madagascar: Riposte contre la peste - Cinq millions de dollars pour soutenir les dépenses urgentes de l'État

communiqué de presse

Antananarivo — La Banque mondiale accordera un financement d'urgence de cinq millions de dollars à l'État malgache pour l'aider à financer et à déployer le plan national de riposte contre l'épidémie de peste, qui frappe le pays depuis le mois d'août 2017 et a fait une centaine de victimes.

Lors des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI qui se sont tenues à Washington du 13 au 15 octobre 2017, la délégation malgache conduite par le ministre des Finances et du Budget, Vonintsalama Sehenosoa Andriambololona, a fait part de son besoin urgent de fonds pour aider le gouvernement à mettre en œuvre le plan national de riposte contre la peste.

« Malgré le soutien crucial et exceptionnel de l'OMS et de nos autres partenaires techniques et financiers, certaines activités du plan doivent être financées par l'État. Nous sommes heureux que la Banque mondiale ait entendu notre appel.

Le Ministère veillera à ce que ces fonds soient utilisés efficacement pour faire face rapidement à cette épidémie. Ils devront être gérés selon des principes de transparence et redevabilité », explique Vonintsalama Sehenosoa Andriambololona, Ministre des Finances et du Budget.

Ces fonds, gérés par le ministère des Finances et du Budget serviront à financer des activités essentielles de riposte telles que le paiement du personnel de santé mobilisé dans tous les districts affectés, les campagnes de désinfection et de désinsectisation dans les écoles et les quartiers les plus touchés par la peste. Ils serviront également à assainir les quartiers vulnérables et de payer le carburant pour les ambulances.

« La Banque mondiale se joint aux efforts du pays et de tous les partenaires dans la riposte face à la peste. Ce soutien financier devrait permettre à l'État de mieux faire face aux dépenses urgentes liées à la riposte, sans affecter les autres dépenses sociales et d'infrastructure essentielles au développement du pays », annonce Coralie Gevers, responsable des opérations de la Banque mondiale à Madagascar.

Selon les dernières statistiques recueillies jusqu'au 23 octobre 2017 par le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), 40 des 114 districts sanitaires de Madagascar répartis dans les 14 régions du pays sont touchés par l'épidémie de peste. 1 192 cas suspects ont été recensés et 124 personnes sont décédées dont 67% des conséquences de la forme pulmonaire. Les services de santé sont parvenus à guérir 780 malades depuis le début de l'épidémie.