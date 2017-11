Burkina Faso: Radio en Herbe 2017 - Pulsar récompense les lauréats

Le Mouvement burkinabè des droits de l'Homme et des peuples (MBDHP) organise une marche-meeting le 4 novembre… Plus »

La cérémonie de distinction s'est terminée par un cocktail et François Yesso le Directeur de Radio Pulsar a donné rendez-vous aux uns et aux autres pour la prochaine édition en Août 2018.

cela est également un motif de satisfaction pour Radio Pulsar qui rappelons-le, est une des plus anciennes radio FM du Burkina. Radio Pulsar qui existe depuis 21 ans maintenant a contribué à former des journalistes et des animateurs qui évoluent dans la plupart des medias privés au Burkina. Elle a initié le jeu concours

François Yesso le Directeur de la Radio, a dit toute sa satisfaction de voir des filles et des garçons s'intéresser à la radio. Un malvoyant a participé à la compétition et est même arrivé 2è ;

C'est Nakoulma Justin qui a été le grand vainqueur de la compétition Radio en Herbe 2017. Etudiant en Informatique, Nakoulma Justin s'est dit très passionné de radio et entend suivre à l'avenir une formation plus approfondie dans ce domaine. Il en va de même pour tous les candidats qui disent leur passion pour ce métier.

Chaque lauréat a reçu un poste récepteur radio de bonne qualité, une attestation, un T-Shirt 'radio Pulsar' et plusieurs packs d'eau Mounia en bidons et en sachets. Par ailleurs, outre l'eau minérale Mounia, un 2ème partenaire a accompagné Radio en Herbe pour cette édition : la Boutique Challenger Corporation.

