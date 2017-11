Sénégal: Aderemi Makanjuola, Président de Fbnbank Sénégal - «Notre ambition est de devenir leader dans le secteur »

Le siège de Fbnbank Sénégal, filiale de la First bank of Nigeria, a été inauguré ce matin au quartier des Almadies. Une occasion pour ses responsables d'afficher leurs ambitions notamment l'offre de services de qualité.

Installée au Sénégal il y a deux ans, Fbnbank Sénégal, filiale sénégalaise de la First bank of Nigeria compte se hisser parmi les premiers établissements bancaires dans le pays. C'est l'ambition de ses responsables. C'était lors de l'inauguration du siège de la banque sis au quartier des Almadies.

Adesola Kazeem Adeduntan, directeur général et exécutif de First bank of Nigeria, a rappelé que la banque fondée en 1894, se positionne actuellement comme le premier groupe de services financiers en Afrique sub-saharienne en dehors de l'Afrique du Sud, notamment dans le financement de l'investissement privé et dans le développement des infrastructures.

La Banque intervient également dans les programmes de privatisation initiés par les gouvernements ainsi que leur commercialisation.

«Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement la mise en service de notre nouveau siège au Sénégal, ni la simple ouverture d'une nouvelle agence, mais aussi notre engagement constant envers le Sénégal et le continent africain.

Et cela est hautement symbolique », a affirmé Adesola Kazeem Adeduntan. «Nous avons décidé de nous établir au Sénégal car, comme vous le savez, ce pays est une référence en termes de croissance, de stabilité et d'opportunités commerciales.

De plus, l'Etat s'est engagé dans un ambitieux plan de développement qui porte ses fruits et continuera à porter ses fruits, nous en sommes convaincus », a-t-il dit.

« On dit souvent que l'expérience client est parfois décevante dans le secteur, mais nous sommes confiants, FbnBank Sénégal peut faire mieux, et offrir un service de premier ordre », a souligné pour sa part Olawale Latunji, directeur général et exécutif de Fbnbank Sénégal.

« Nous plaçons le client et la qualité de service au centre de nos préoccupations et mon équipe et moi-même ferons de notre mieux pour faire de cet engagement une réalité tous les jours », a déclaré M. Latunji.

«Nous venons ici avec notre longue expérience de la banque, acquise depuis plus de 100 ans, et avec notre connaissance des besoins des différents types de clients», a déclaré Aderemi Makanjuola, président de Fbnbank Sénégal.

«C'est avec cette expérience que nous poursuivons notre ambition de devenir un leader du secteur au Sénégal », a-t-il conclu.

First Bank of Nigeria a récemment mené plusieurs acquisitions qui ont renforcé son réseau en Afrique. Parmi ces acquisitions, figure ICB devenue Fbnbank Sénégal, afin d'accroître son empreinte sur le continent.

Outre le Sénégal, la First Bank of Nigeria est présente en Gambie, en Guinée, au Ghana, en Sierra Leone, en R.D. Congo, en France, au Royaume-Uni et en Chine.