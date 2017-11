Cameroun: Pr Joseph Vincent Ntuda Ebodé - « Le terrorisme nourrit plus d'un acteur »

interview

Mon appréciation est à visages multiples. D'un côté, il semble exister une volonté ferme de lutter contre le terroriste ; surtout lorsque ce phénomène a pour théâtre d'expression les territoires occidentaux. D'un autre côté, des actions à géométrie variable, lorsque son champ d'expression est extra occidental, tendance très prononcée lorsqu'il s'agit de l'Afrique.

En somme, il se dégage une inégale implication de la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme, l'idée d'une différence de perception de la menace.

Le terroriste d'ici pouvant être considéré comme un libérateur ailleurs, on peut aisément comprendre l'engagement dans la lutte de certains, et l'attentisme, voire le soutien occulte des autres

Qu'est-ce qui peut expliquer cette disparité ? Est-ce du fait de l'éloignement ou s'agit-il d'un jeu d'intérêts?

Cette disparité peut s'expliquer par de nombreuses raisons. L'éloignement certes, les intérêts aussi évidemment.

Mais en plus, il faut ajouter la géopolitique mondiale, dont le dispositif envisage un centre (Occident au sens large), lieu des décisions softs par essence ; et une périphérie, théâtre d'expression du grand jeu.

En d'autres termes, la violence structurelle et culturelle du centre s'exprime et se mue en violence directe à la périphérie.

Dans cette logique, les mouvements rebelles, les coups d'Etats tout comme le terrorisme qui se nourrit de la mafia participent d'une même logique : la redistribution des cartes (politiques, économiques, culturelles, militaires, sociales... ) à la périphérie, dans le but d'une reconfiguration pacifique de la puissance entre les principaux acteurs du Centre.

On a observé une mobilisation des grandes puissances pour venir en aide au G5 Sahel tandis qu'au niveau du lac Tchad, la Force multinationale mixte est financée par les pays concernés. Qu'est-ce qui peut être fait pour que la menace terroriste qui est globale entraîne une riposte globale?

Cette mobilisation pour le G5 et l'attentisme dans le pourtour du Lac Tchad est à prendre avec des pincettes. En partant de la thèse du Grand jeu que j'ai indiquée plus haut, nous sommes en pleine manœuvre et chaque acteur joue sa partition.

En d'autres termes, le Sahel est très riche et ne saurait échapper, aux portes de l'Occident à son emprise.

La question, c'est comment y parvenir lorsque non seulement on fait face à des difficultés économiques, mais en plus quand des acteurs majeurs non occidentaux sont à l'affût.

La réponse : instrumentaliser l'insécurité dans ses différentes formes pour affaiblir les différents Etats de la Zone et après leur proposer les services pour éradiquer le mal.

La finalité, c'est d'intervenir avec le consentement de toutes les parties, et rester durablement sur le site pour s'assurer l'exploitation des ressources et empêcher la prise de contrôle par les concurrents. Il s'agit donc d'une ruse dans le registre de l'intelligence stratégique.

Pour ce qui est de la région du lac Tchad, nous sommes dans la même logique, et ceci d'autant plus qu'elle débouche directement dans le golfe de Guinée. Mais ici, se trouve un Etat tampon majeur dont la structure étatique résiste encore aux forces centripètes et centrifuges (le Nigeria).

La stratégie d'affaiblissement consisterait à travailler pour son affaiblissement à partir du Sud côtier et pétrolier (piraterie et mafia de toute nature autour du pétrole) ; et du nord continental en instrumentalisant d'un côté les identités religieuses et de l'autre en s'accommodant aux extrémistes mafieux de Boko Haram.

En fait le contrôle durable du golfe de Guinée par les acteurs internationaux passe par un affaiblissement substantiel du Nigeria. L'instabilité dans son pourtour vise d'abord cet obje

« Le terrorisme nourrit plus d'un acteur » ctif, tout comme l'apparent désintérêt actuel. Nous sommes dans une manœuvre de pourrisse- ment, qui justifierait le moment venu une intervention, qui elle-même produirait les conditions de son éternité, dans la logique d'un contrôle permanent des ressources.

Il est donc difficile de parvenir à concilier menace globale et réponse globale. Chaque Etat lit cette menace en fonction de ses intérêts, de sa position et de sa posture

D'aucuns expliquent aussi la complexité dans la lutte contre ce phénomène par le fait qu'il est devenu un véritable fonds de commerce pour certains lobbies. Cette analyse vous semble-t-elle pertinente ?

Effectivement. Le terrorisme est devenu un objet politique total qui nourrit plus d'un acteur. Les lobbies ne sont peut-être pas seuls.

Certains y sont pour se faire de l'argent au moyen des otages, de la vente d'armes et autres équipements et services, de la mobilisation d'ONG, de la projection des troupes... Mais au-delà de ces réalités, les enjeux sont d'abord géopolitiques et géostratégiques.

De nos jours la lutte contre le terrorisme participe de la recomposition des équilibres politiques, économiques et militaires, tant sur le plan interne qu'international.

C'est un instrument comme un autre d'influence dans la recomposition du monde. En Science Politique, nous parlons alors d'une forme non conventionnelle d'expression politique. « Le terrorisme nourrit plus d'un acteur»