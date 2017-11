Maroc: Habib El Malki - Les décisions Royales instaurent une nouvelle politique basée sur la reddition des comptes

Ils sont obligés d'adhérer à ce système et de payer des cotisations mensuelles. Ces dernières s'élèvent à 2.900 DH par élu alors que le même montant est pris en charge par l'Etat». Et d'ajouter : «La situation actuelle est le résultat d'un problème de gestion.

Concernant le travail parlementaire, le président de la Chambre des représentants a assuré que depuis qu'il a été élu à ce poste, il a œuvré à améliorer et trouver des solutions à plusieurs dossiers tels ceux de l'absentéime des parlementaires et la retraite.

Répondant à une question concernant l'impact de ces décisions sur la majorité gouvernementale, il a mis en avant le fait que cette question concerne le chef du gouvernement qui a été chargé par le Souverain de proposer des noms pour remplacer les ministres démis de leurs fonctions, soulignant qu'il est «encore trop tôt» de parler des contacts entre Saad Eddine El Othmani et les autres partis de la majorité, en l'occurrence l'USFP, le RNI, le MP, l'UC et le PJD.

«Le Roi a exercé ses attributions constitutionnelles face à une situation marquée par un manque de respect des responsabilités», a-t-il assuré d'emblée en référence au limogeage par le Souverain de plusieurs ministres et hauts responsables à cause des retards et des dysfonctionnements dans la réalisation des projets d'Al-Hoceima.

