Ouganda/Congo-Brazzaville: Mondial 2018 - 32 Cranes d'Ouganda présélectionnés pour le Congo

Milieux: Tom Masiko et Moses Waiswa (Vipers), David Owori (Proline), Allan Kyambadde (SC Villa Jogoo), Albert Mugisa (Police), Shafiq Kagimu (URA), Gardinho Ghadafi (Onduparaka), Mutyaba Muzamiru et Paul Mucuurezi (KCCA)

Défenseurs: Hassan Wasswa Mawanda (Tala'ea El Gaish/Egypte), Denis Iguma (Al Ahed/Liban), Isaac Isinde (Buildcon/Zambie), Murushid Jjuuko (Simba/Tanzanie), Kabugo Savio (Proline), Nico Wakiro Wadada (Vipers), Joseph Nsubuga, Bernard Muwanga et Ibrahim Kiyemba (SC Villa Jogoo), Isaac Muleme et Dennis Timothy Awanyi (KCCA), Godfrey Walusimbi (Gor Mahia/Kenya)

Le groupe a débuté le stage de préparation, à Kampala, le 1er novembre avec 21 joueurs. Sur la pré-liste, on dénombre une majorité de joueurs issus du championnat local et huit éléments évoluant à l'étranger.

