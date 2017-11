document

Sous l'égide de la Ministre Anne Désirée Ouloto, élus et cadres de la région du Cavally ont tenu à Abidjan, une réunion le 2 novembre 2017 pour examiner la situation créée par l'attaque contre deux jeunes Wê, à la suite de l'accord de paix. La déclaration ci-dessous fait suite à la rencontre.

Depuis le mois de septembre 2017, un conflit à la fois foncier et intercommunautaire, opposant d'une part la communauté autochtone Guéré et la communauté allochtone Baoulé d'autre part, s'est déclenché dans la forêt du Goin-Débé , dans la région du Cavally.

Ce conflit a fait des morts, de nombreux blessés, d'importants dégâts matériels et des milliers de déplacés qui ont trouvé refuge pour la plupart dans la cour de la préfecture de Guiglo, ainsi que dans l'enceinte du centre social.

Cette crise, survenue au moment des plus inattendus, a vu la mobilisation de toute la communauté régionale et nationale pour la recherche d'une solution définitive et la réinstauration d'une paix durable basée sur la cohabitation pacifique de toutes les communautés vivant dans la région du Cavally.

Ainsi plusieurs missions de bons offices ont été conduites par Madame la Ministre Anne Désirée OULOTO, fille de la région et envoyée du Gouvernement, qui avait avec elle l'ensemble des élus et cadres de tous les bords politiques.

Les démarches ont été auréolées de succès : un accord de paix a été signé le mardi 30 octobre 2017.

Contre toute attente, au moment où les jeunes de la région étaient en pleine organisation des manifestations devant marquer le retour définitif de la paix, le jeune Sronhon Evariste, président de la jeunesse du village de Béoua, est agressé mortellement.

Les faits

Le jeudi 2 novembre 2017, dans le village de Glopahoudy, les jeunes Sronhon Evariste, président des jeunes de Béoua et Gouéhi Sédé Marius se rendaient au champ et tombent dans un guet-apens tendu par des inconnus.

Un individu surgit de nulle part, ouvre le feu sur eux à l'aide d'un fusil de chasse. Sronhon Evariste meurt sur le champ quand Gouéhi Sédé Marius, grièvement blessé sera par la suite évacué au CHR de Guiglo puis à la PISAM, à Abidjan, où il est totalement pris en charge par le gouvernement.

En conséquence de ce qui précède

Face à un tel rebondissement inattendu, avec de nouvelles dégradations des rapports entre les communautés dans la région du Cavally et plus particulièrement à Guiglo, nous, élus et cadres de la région :

- nous offusquons et nous indignons de cet acte de violence qui prend à contre-pieds les efforts de paix ;

-condamnons ce meurtre odieux inexplicable ;

-encourageons les autorités compétentes à situer très rapidement les responsabilités et à engager des poursuites judiciaires en vue de sanctions conséquentes ;

- marquons notre indignation face à ce meurtre qui survient seulement 24 heures après la signature du dernier accord entre autochtones et allogènes, au moment où les déplacés avaient pratiquement tous regagné leurs villages et campements respectifs ;

- faisons entièrement confiance au gouvernement pour des décisions vigoureuses et diligentes à prendre en vue d'un traitement définitif de cette crise qui n'a que trop duré;

- lançons un appel au calme et à la retenue ;

-Invitons les populations et les différentes communautés à demeurer concentrées sur le processus de paix et la cohésion en cours.

Fait à Abidjan, le 03 novembre 2017

Les élus et cadres de la région du Cavally