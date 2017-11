Sénégal: L'expérimentation du tribunal de commerce débutera par Dakar

Ainsi, le département de Mbour qui connait un véritable boom démographique, économique et qui produit une bonne partie du contentieux, notamment économique du Sénégal pourrait abriter le second tribunal de commerce, selon le ministre.

Ce qu'il faut, a-t-il noté, c'est le rendre fonctionnel et ce sera fait dans les prochaines semaines, a-t-il assuré. Pour le ministre qui a rappelé lanécessité de faire des pas dans l'effectivité de notre justice commerciale en envisageant des mesures d'installation, de renforcement du tribunal de commerce, mais aussi d'identifier les besoins, les satisfaire et de faire du fonctionnement du tribunal de commerce une réalité éclatante, il s'agira d'une première expérimentation.

Ismaila Madior Fall présidait la cérémonie d'ouverture de l'atelier de partage de la Loi 2017-24 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce et des chambres commerciales d'appel.

Copyright © 2017 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.