Sénégal: Ismaila Madior Fall plaide pour une justice commerciale de qualité

Mor Talla Kane, président Groupe de travail n° 1 du Conseil présidentiel de l'investissement (Cpi) a, pour sa part, indiqué que dans le domaine de la justice commerciale, le décret 2013-1071 portant Code de procédure civile modifié du 6 août 2013 et la promotion des modes alternatifs de règlement des différends par l'adoption du décret 2014-1653 du 24 décembre 2014 relatif à la médiation et à la conciliation ont eu des impacts positifs.

À son avis, une attention toute particulière doit être accordée à la modernisation de la justice qui vise entre autres l'amélioration de la sécurité juridique et judiciaire en vue d'encourager les investissements directs étrangers et efficacement l'exploitation des ressources minières, pétrolières et gazières dans notre pays. « Cette modernisation doit reposer sur la promotion de la probité et de la transparence », a dit le ministre de la Justice.

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a déclaré ce vendredi à la Somone que le dynamisme économique du Sénégal mériterait d'être accompagné par l'émergence d'une justice commerciale de qualité. Ismaila Madior Fall s'exprimait lors de l'atelier de partage de la Loi 2017-24 portant création, organisation, et fonctionnement des tribunaux de commerce et des chambres commerciales d'appel organisé par l'APIX.

