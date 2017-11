Mali: Ghislaine Dupont et Claude Verlon - Marie-Christine Saragosse espère un triomphe de la vérité

"Le président Macky Sall a salué la mémoire de Claude Verlon et Ghislaine Dupont et aussi l'existence de cette bourse qu'il trouve formidable pour la liberté d'informer sur ce continent", a-t-elle ajouté, en rendant compte de l'audience qu'il lui a accordée, mercredi.

Dans ce combat contre l'impunité, souligne Marie-Christine Sarragosse, "Reporter sans frontière (RSF) va obtenir que l'ONU désigne un responsable permanent pour la lutte contre l'impunité et la sécurité des journalistes et que cela devienne une préoccupation à l'échelle de l'ONU".

Mais, rassure le diplomate, "il y a aussi un combat pour que la justice soit rendue, que toute la lumière soit faite sur les responsables et les circonstances de ce double et lâche assassinat".

"Au fond, on peut faire le pari que la vérité triomphera", avance la patronne de France médias monde à la quatrième édition de la remise de la "Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon" à Dakar.

